Waarom links niet in zee moet gaan met de VVD

Door Grutjes

In 2012 was de PvdA vrijwel even sterk als coalitiepartner VVD: PvdA had 48% van de coalitiezetels in handen. Als het GL + PvdA nu lukt om in de coalitie te komen, hebben ze samen slechts 19% van de coalitiezetels. Maar wat bereikte PvdA in Rutte II?

De PvdA had geen bijrolletje in Rutte II, ze had maar 3 zetels minder dan VVD. Heeft ze Nederland weten te veranderen met die zetels? Nou en of:

1. Aanval op rechten van vluchtelingen, de PvdA initieerde zelfs de Turkije Deal

2. Aan de kant zetten van democratisch gekozen linkse regering in Griekenland; gedwongen uitverkoop en privatisering van het hele land met sterrol voor Dijsselbloem

3. Vanaf 2015 ophitsen van mensen tegen vluchtelingen met leugens van onder andere Dijsselbloem, Timmermans, Samsom en Asscher

4. Bezuiniging op Bijstand. Invoering van Participatiewet, die geen oorlog voert tegen armoede maar tegen armen, via controles, dwangarbeid & pesterijen

5. Afschaffing sociale werkplaatsen

6. Ondermijnen van huurrecht

7 Flexibilisering & versobering pensioen

8. Invoering verhuurdersheffing; extra belasting van miljarden voor verhuurders sociale huurwoningen. Wordt opgebracht door de armste huurders van het land, en via hypotheekrenteaftrek weer uitgedeeld aan mensen met een stuk meer geld. De verhuurdersheffing zorgt er voor dat er nauwelijks meer sociale huurwoningen worden gebouwd.

9. Ontwikkeling toeslagaffaire

10. Massale invoering van camera’s in het straatbeeld; invoering surveillancesamenleving

11. Invoering Sleepwet, waardoor geheime diensten onschuldige burgers massaal mogen afluisteren, je computer & telefoon mogen hacken al word je nergens van verdacht, en die data zonder controle in bulk mogen delen met buitenlandse geheime diensten.

12. 10 miljard aan bezuiniging op alles wat sociaal of cultureel is, om de banken te belonen voor hun wanbeleid tijdens de kredietcrisis in jaren vóór Rutte II.

13. Definitief bestellen van slechts 46 JSF’s voor 6 miljard euro. Maken 4 x zoveel herrie als F16.

14. Rutte II besloot te helpen bij doodmaken van mensen in Irak, waar vorige kabinetten de illegale inval wel steunden maar niet actief. De Irakcoalitie was erg succesvol, rekenend vanaf de inval in 2003: 4 miljoen ontheemd, 1 miljoen stierf als gevolg van de inval

15. Afschaffing van de basisbeurs: invoering van schuldenslavernij voor alle studenten

16. Duur van WW werd sterk verkort. Ontslagrecht versoepeld.

17. Vrije artsenkeuze werd aan banden gelegd

18. Eigen risico ging omhoog.

19. Overheveling van WMO en Jeugdzorg van het Rijk naar de gemeentes, gepaard gaande met flinke bezuinigingen. Een daverend succes, zoals we intussen allemaal weten.

Dat alles werd bereikt door het kabinet Rutte II, een coalitie van VVD & PvdA, waarin de PvdA vrijwel even sterk was als de VVD (en bij heel veel van bovenstaande punten initiatiefnemer was).

Ben jij ook zo benieuwd hoe Klaver en Ploumen het land gaan veranderen nu ze niet 48% van de coalitiezetels, maar samen slechts 19% in handen hebben? Klaver zegt dat hij mee wil doen om “het systeem te veranderen”. Maar wat Klaver hier eigenlijk zegt is dat de inhoud hem niets uitmaakt. Als hij mee mag regeren kan hij achter VVD/CDA/D66 beleid staan. Als hij geen regeringspluche krijgt, is hij het plots zo vreselijk met datzelfde beleid oneens dat hij niet bij wil sturen, maar:

Als we de media moeten geloven zijn de GroenLinksleden (die overigens niet mochten stemmen) ook nog eens vrijwel kritiekloos. Zelfs bij de PvdA is er meer kritiek van leden. Dat stemt verre van hoopvol.

Oorspronkelijk een draad op Twitter. Voor de leesbaarheid hebben we er een lopend verhaal van gemaakt. Volg Grutjes ook op Twitter: @GrauweGrutjes. De website van Grutjes vind je hier. Van harte aanbevolen.

Uitgelichte afbeelding: Jeroen Dijsselbloem. De man van: “Als sociaal-democraat vind ik solidariteit heel belangrijk. Maar wie ze vraagt, heeft ook plichten. Ik kan niet mijn hele leven geld uitgeven aan drank en vrouwen om dan bij u mijn hand op te houden. Dat principe geldt op persoonlijk, lokaal, nationaal en evenzeer op Europees vlak”. – Door Rijksoverheid/Valerie Kuypers – http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/ceremonie-prinsjesdag/foto-s-en-video-s/aanbieden-koffertje-tweede-kamer, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35446707