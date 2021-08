Kolonisten martelen 15-jarige: slaan, ophangen, pepperspray, tazeren, voetzolen verbranden

De 15-jarige Tareq Zubeidi en een aantal van zijn vrienden uit het dorp Silaty al-Daher op de weg van Jenin naar Nablus, besloten een paar dagen geleden te gaan picknicken. Ze kozen een plek niet ver van de in 2005 ontruimde nederzetting Homesh. Een paar van de jongens hadden temidden van deze eerste schooldagen van het nieuwe seizoen vrij genomen, Tareq zelf ging toen hij 13-jaar was wegens corona van school af en werkt sindsdien in de bakkerij van een familielid.

De jongens kochten proviand in het dorp en hadden ternauwernood een plek gevonden toen zij stemmen hoorden en Hebreeuws onderscheidden. Er naderde een auto en twee mannen te voet. Het waren duidelijk kolonisten met grote keppels en peies (lange haren naast hun oren). De jongens gingen er vandoor. Alleen Tareq, die een been pijn had gedaan op de weg naar de plek, kwam niet zo snel weg. De auto schepte hem. Er stapten vier mannen uit die hem schopten en hem afranselden met stokken, en hem vervolgens aan handen een voeten bonden. Met een ijzeren ketting werd hij op de motorkap vastgemaakt. Toen de auto verderop remde vierden ze de ketting en viel hij er weer af. Het waren kennelijk kolonisten. De nederzetting was ontruimd, en het hooggerechtshof had ook al in 2005 het verbod voor Palestijnen opgeheven om het terrein te betreden, maar in realiteit kwam van dat alles niet veel terecht. De mannen waren waarschijnlijk lid van de groep ”Homesh First” die er in 2005 na de ontruiming een jesjiva (religieuze hogeschool) had opgericht, meldt Haaretz. Homesh First staat bekend als extra gewelddadig. De mensenrechtenorganisatie B’tselem, heeft sinds maart 2020 zeven gevallen gedocumenteerd,. aldus de krant, waarbij ze een groep vrouwen en een kind aanvielen, een boer mishandelden met stokken en stenen, een been braken van een schaapherder en huizen en auto’s aanvielen. (Daden die uiteraard nooit zijn vervolgd).

Toen Tareq om zich heen keek, zag hij wel 70 kolonisten. Die arriveerden in twee bussen. Of zij deelnamen aan de martelingen is niet duidelijk. Eén kolonist sloeg hem hard op zijn rug en benen met een ijzeren staaf. Een andere besproeide hem met pepper spray. Ook werd hij getazerd met een geëlektrificeerde staaf. Hij dacht dat hij zou sterven. Hij werd vervolgens geblinddoekt met een doek en zo’n anderhalf uur lang werd hij geslagen, bespot en bespuugd. Daarna werd hij opgehesen. Met zijn handen boven zijn hoofd werd hij opgehangen aan de tak van een boom. Zijn voeten raakten niet de grond, zijn lijf werd met een koord vastgemaakt aan de stam. Hij voelde hoe iemand een voet bewerkte met een ijzeren staaf of een mes, onder de andere werd een tijdje een brandende aansteker gehouden. Tenslotte werd hij losgemaakt en viel hij op de grond. Iemand sloeg hem met een ijzeren staaf op het hoofd en hij werd pas wakker in een militaire jeep.

Zijn familie was erin geslaagd de Palestijnse Autoriteit te alarmeren die op zijn beurt het leger waarschuwde. In de jeep sprak Tareq via een hem aangereikte telefoon met iemand van de Shin Bet die dreigde hem te zullen arresteren als er in het dorp met stenen werd gegooid. Ook het leger liet in een verklaring weten dat zij afgingen op een melding dat een Palestijn die met stenen had gegooid was achtervolgd. Zij droegen hem niettemin over aan zijn familie, die hem naar een ziekenhuis in Jenin bracht. Inmiddels is hij weer thuis. Plekken op zijn voeten verhinderen hem te lopen en zelfs naar de wc moet hij worden gedragen. Ook zijn armen en benen vertonen tal van striemen en verwondingen. De stellers gaan – zoals altijd in dit soort gevallen – volledig vrijuit.

Waarom ik dit verhaal meldt? Wel, omdat deze categorie kolonisten zich zonder meer van Gestapotechnieken bedient, – en niet alleen nu maar veel vaker – het in kranten wordt vermeld en noch Israeli’s, noch Nederlandse joodse lobbyisten, noch de meeste Nederlandse joden, noch vrienden van het CIDI als Kees van der Staaij, Gert-Jan-Segers, de Christenen voor Israel en ongeveer het hele CDA zich hier iets aan gelegen laten liggen. Ze martelen kinderen, ze schieten kinderen dood, ze verwoesten en vernielen ongeveer dagelijks levens, huizen, bomen, auto’s en wat ze maar te pakken kunnen krijgen, precies zoals vroeger de antisemieten deden met de joden, en niemand schijnt er van op te kijken, laat staan wakker te liggen. Blijkbaar hebben we het te druk met Auschwitz te herdenken.