Texas voorop in race terug naar de middeleeuwen

Waren de Republikeinen sinds de invoering van de Civil Rights Act in 1965 toch al voornamelijk een partij van abject rechts-conservatieve klootzakken geworden, sinds Trump er zijn intrede deed lijkt er een race naar het morele putje te zijn ontstaan tussen diverse Republikeinse staatsbesturen om toch vooral maar de Trumpaanhang te kunnen behagen.



Het voorlopige dieptepunt hierin lijkt – niet verrassend – door Texas bereikt te zijn met de invoering van hun anti-abortuswet (ik las ergens dat iemand zich begon af te vragen of die ene ster op de Texaanse vlag eigenlijk niet gewoon een Yelp-review was). Zowel de wreedheid als onrechtvaardigheid ervan zijn duizelingwekkend.



Ten eerste mogen abortussen nog maar slechts bij ten hoogste zes weken oude foetussen worden uitgevoerd, namelijk niet meer nadat er een hartslag kan worden waargenomen. Meer dan 80% van de zwangerschappen wordt pas na deze periode vastgesteld, dus het komt erop neer dat het grootste deel van abortussen verboden wordt.



Ten tweede worden er geen uitzonderingen gemaakt voor slachtoffers van incest of verkrachting. Je moet je er maar gewoon bij neerleggen dat je hele leven al van jongs af aan geruïneerd wordt door zo’n klootzak.



Ten derde – en hier begint het echt idioot te worden, gaat u even zitten – mag willekeurig wie dan ook, ook buiten Texas, je aanklagen voor een illegale abortus. Bovendien moet jíj díe persoon dan 10.000 dollar betalen, èn je draait op voor de kosten van de rechtszaak. Dit geldt overigens niet alleen voor degene die een abortus heeft laten plegen, maar ook voor degenen die daarbij behulpzaam zijn geweest, tot aan de taxichauffeur toe. De mogelijkheden voor het erbij naaien van iemand anders op deze ongelooflijke wijze zijn duizelingwekkend. De verkrachter of incestpleger zelf zou daar zelfs mee kunnen dreigen, mocht je hen als slachtoffer willen aangeven.



Dit is niet alleen een ongelooflijk kwaadaardige maatregel, vergelijkbaar met het “kopgeld” dat door de nazi’s tijdens de bezetting voor het aangeven van ondergedoken joden werd betaald, maar er is ook een sluwe juridische reden voor:

“Abortion opponents, who support the new law, said that the question of standing, or provable harm in order to bring a lawsuit, is moot because the Legislature has granted it to everyone under SB 8.“They have standing because the Legislature gives it to them,” said John Seago, legislative director for Texas Right to Life. “You don’t have to be personally harmed.”

Some, though, say the law cuts to the very nature of what a civil court is supposed to do: provide a remedy to a harmed party.

“There’s a sort of irreducible minimum that you have to have before you’re in court, just as a matter of how a court is defined,” Coale said. “And this goes way beyond that.”

“Seago told multiple media outlets that the measure was designed to avoid federal questions of violating the constitutional right to an abortion, which has been recognized by federal courts since Roe v. Wade nearly 50 years ago, because “activist judges” at the district level block restrictions on abortion because they think the laws violate the Constitution.” (Texas Tribune)