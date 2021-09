Onderstroom: Wat is kapitalisme?

Het nieuwe jaar is begonnen, Onderstroom gaat er weer met nieuwe moed tegenaan. Elke eerste maandag van de maand verschijnt onze nieuwste aflevering.

Ditmaal heeft Alex Elmo te gast, samen hebben ze het over Kapitalisme. Wat is het, waarom is het slecht, en wat zijn een aantal typische vragen die mensen stellen over kritiek op kapitalisme, of punten die mensen in verdediging van kapitalisme aandragen.

Iets waar we geen tijd voor hadden wat leuk was geweest, is een verbinding terug naar de reeks over liberalisme: hoe wordt kapitalisme verkeerd voorgesteld vanuit liberale hoek? Misschien komen we daar later nog op terug!

Alex grijpt in deze aflevering terug op een aantal eerdere afleveringen, schroom niet om terug het archief in te duiken!