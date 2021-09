Deportaties naar Afghanistan: nog altijd de gewoonste zaak van de wereld

De afgelopen weken werden gedomineerd door berichten over evacuaties uit

Afghanistan. Het ging enerzijds over Westerlingen die nog in het land

waren, anderzijds over mensen die voor die Westerlingen gewerkt hadden

en daardoor nu gevaar lopen. Tolken bijvoorbeeld, of koks, chauffeurs.

De vraag luidde en luidt nog altijd: wie van al die Afghaanse mensen

vinden de Westerse regeringen het waard om te redden?



In 2006 reed ik naar Maastricht om het afscheid bij te wonen van de

Afghaanse Nezamuddin Azimi. Zijn asielverzoek was afgewezen. Op

arrestatie en deportatie wilde hij het niet aan laten komen. Dan loop je

nog meer gevaar als je daar aankomt, zichtbaar als gedeporteerde met

marechaussee aan je zijde. Dus stapte hij zelf op het vliegtuig. Zo kon

hij ook doorreizen naar zijn gezin in Pakistan. Voordat hij naar

Neederland vluchtte, had hij daar namelijk zijn vrouw en kinderen in

veiligheid gebracht. Eenmaal hier hoopte hij asiel te krijgen, waarna

hij hen veilig kon laten overkomen. Maar daar kwam dankzij het misdadige

beleid van al die opeenvolgende kabinetten en staatssecretarissen en

ministers van ‘veiligheid en justitie’ niets van. En zo is het dus

gekomen dat ik als dichter gevraagd werd deze laatste bijeenkomst met

vrienden van poëzie te voorzien. Te midden van het emotioneel afscheid van zijn vrienden – en zoals later zou blijken: vaarwel – sprak ik hem even. Een moedige man was het.



Afghanistan heette altijd veilig naar de maatstaven van Fort Europa, ook

al werd en wordt het reizen erheen al decennialang sterk afgeraden, ook

al werd er moord en brand geschreeuwd in de Tweede Kamer toen er weer

eens een ‘missie’ naar het land ging. Want militairen, bewapend en al,

zouden er niet veilig zijn. Maar voor afgewezen vluchtelingen is zo’n

land natuurlijk wel veilig.

Het maakte dan ook niet uit dat Nezam in Afghanistan de strijd voor

vrouwenrechten had gesteund en dat daardoor zijn leven gevaar liep. Daar

had de Neederlandse staat letterlijk een broertje dood aan. Voor zover

de Westerse landen zich bemoeien met Afghanistan gaat het er ook bepaald

niet om vrouwenrechten voorop te stellen, zoals wordt voorgewend. Maar

belangrijker: dat kunnen Afghaanse vrouwen prima zelf. Dat hoef je niet

van deze witte Westerse feminist aan te nemen overigens, maar wel van de

vrouwen van RAWA (Revolutionary Association of the Women of Afghanistan)

[1].



In de jaren die volgden lieten de vrienden van Nezam me af en toe weten

hoe het met hem ging. Hij was er in geslaagd door te reizen naar

Pakistan, maar was ook daar niet veilig. Hij ging dus terug naar Kabul.

In 2010 is hij daar vermoord door de Taliban. Maar ook door de

Neederlandse staat die hem willens en wetens in hun handen speelde.

Volgens de opeenvolgende regeringen die Afghaanse vluchtelingen willen

tegenhouden en deporteren is namelijk de mate waarin de Taliban zo

vreselijk gevaarlijk is afhankelijk van de eigen bereidheid om

vluchtelingen op te vangen. Daarmee zijn die regeringen net zulke

misdadigers als de Taliban, alleen hanteert men zelf het moordwapen niet

maar laat dat doen.

Deportaties naar Afghanistan waren en zijn ten enen malen een schandaal

en zelfs toen de Taliban op het punt stond om Kabul in te nemen waren er

nog landen in de EU die erop stonden om door te gaan met deportaties.

Deportaties zoals die van Nezam, maar ook van vele gezinnen met

kinderen. Hazara-families bijvoorbeeld, die per definitie gevaar lopen

in Afghanistan omdat ze tot een minderheidsgroep behoren. Gezinnen met

kinderen ja. Meisjes en jonge vrouwen.

Hier in Neederland werden en worden gezinnen in de vroege morgen tijdens

razzia’s uit de gezinslocaties gesleurd en naar deportatiegevangenis

Kamp Zeist gebracht. Lopende band=werk is het en er zijn talloze

verhalen over gepubliceerd, zoals bijvoorbeeld van de familie Zarifi

[2], of de kinderen Zoha en Sajat [3].



Op dit moment zijn in een aantal Europese landen, waaronder in elk geval

Neederland, Duitsland en Frankrijk, de deportaties naar Afghanistan

opgeschort. [4] ‘Opgeschort’, dat is tijdelijk en ook niet overal.

Immers, “massa-immigratie” dreigt en dat moet koste wat het kost worden

voorkomen.

Het opschorten van deportaties is dan ook verre van vanzelfsprekend. Op

9 augustus stuurden Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Griekenland,

België en Nederland onder aanvoering van de Belgische staatssecretaris

voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi nog een brief naar de Europese

commissie met het dringende verzoek “om de gedwongen terugkeer van

afgewezen asielzoekers naar Afghanistan te blijven verzekeren”. [5]Mensen moeten vooral weer eens “in de regio” worden opgevangen en er

wordt gesproken over zoiets als de Turkije-deal. Een van de landen die

stug vasthoudt aan het doorgaan met deporteren is Oostenrijk. [6] “We

moeten zo lang mogelijk deporteren” zei daar op 15 augustus de minister

van binnenlandse zaken Karl Nehammer. Dat op 11 augustus, twee dagen na

die brief aan de Europese commissie, een paar landen alsnog om gingen

verandert daar niets aan.

Al met al hoeven we bepaald niet de regeringen te prijzen die nu wel

tijdelijk van deportaties afzien. Ze doen dat met grote tegenzin. En je

hoeft geen glazen bol te bezitten om te voorzien dat als het na een

tijdje weer stil wordt rond de Taliban en Afghanistan en diplomatie moet

suggereren dat het allemaal wel goed gaat daar, de deportaties in alle

stilte zullen worden hervat.



Verbaasd? Vraag het Abdul Ghafoor. Hij heeft in Afghanistan jarenlang

gedeporteerden geprobeerd zoveel mogelijk te helpen. Nu is hij zelf het

land ontvlucht en doet er alles aan de situatie van al die mensen onder

de aandacht te brengen. [7]

Zij zijn niet degenen die in de haast worden

geëvacueerd. “Those deported to Afghanistan are at a higher risk of

being targetted by the Taliban.” waarschuwt hij, en hij kan het weten.

Intussen heeft Griekenland een veertig kilometer lange muur aan de grens

met Turkije neergezet om te voorkomen dat ‘illegale Afghanen’ het land

binnen komen. [8] Een slordige 13 kilometer stond er al en kennelijk kan

er sneller een muur worden (af)gebouwd dan een asielverzoek van een

enkel persoon worden afgehandeld.

Dit is hoe erg Westerse landen, Fort

Europa voorop, het vinden wat er in Afghanistan gebeurd met mensen,

vrouwen voorop: niet, nada, nul-komma-nul. Intussen paraderen de

fascisten alweer door de straten in de buurt van een van de

opvanglocaties en dreigen ze met geweld. Immers, “onze” vrouwen lopen

gevaar. Een herhaling van 2015 dreigt, toen datzelfde tuig naar een

voorstandster van een opvanglocatie zong: “Daar moet een piemel in”.

Vrouwenrechten? My ass… Het antwoord van de staat is om de fascisten te

voeden en vervolgens in hun gelijk te bevestigen door vluchtelingen

zoveel mogelijk tegen te houden.



Niet alleen horen al die grenzen en muren en hekken per direct te worden

gesloopt, zodat mensen asiel aan kunnen vragen, hetgeen een ‘recht’

schijnt te zijn maar niet een vanzelfsprekendheid. Ook moeten de

deportaties per direct worden gestopt, tegengehouden, gesaboteerd indien

nodig. Want vliegtuigen kunnen weliswaar in de haast worden volgeladen

met al wie hier gebruikt kan worden, meer en vaker nog worden

vliegtuigen volgeladen met te deporteren mensen, de ongewensten,

onbruikbaren, de afgedankten. En andermaal wordt een internationaal

‘recht’ geschonden, dat van ‘non refoulement’ ofwel dat je niet wordt

teruggestuurd naar een plek waar je gevaar loopt.



Reken maar dat je er niet van gaat horen als de deportaties worden

hervat en vluchtelingen met gevaar voor eigen leven proberen hier te

geraken. Totdat een dood kind op het strand aanspoelt. Totdat er iemand

in een gevangenis zichzelf ophangt. Of totdat activisten een vliegtuig

aan de grond houden of vluchtelingen zelf een push-back op zee

voorkomen. Dan horen we ineens dat er iets aan de hand is. Dan worden er

mensen aangeklaagd wegens terrorisme, piraterij, mensensmokkel, het in

gevaar brengen van de luchtvaart en wat er verder zoal verzonnen wordt

door staten die zelf de dood van ontelbare vluchtelingen op hun geweten

hebben. En dan komt het erop aan net zoveel moed te hebben als de

vrouwen van RAWA, of Nezamuddin Azimi, of Abdul Ghafoor. Geen mens

vlucht vrijwillig. En er is meer moed voor nodig om je te verzetten of

om te vluchten en daarvoor een gevaarlijke tocht te ondernemen dan voor

het droppen van bommen vanuit een drone.



Noten:

1) 12 aug. 2021: https://internationalviewpoint.org/spip.php?article7274

2) 18 juli 2017: https://geenkindaandekant.nl/2017/07/18/deportatie-familie-zarifi-naar-afghanistan/

3) 25 maart 2013: https://www.indymedia.nl/node/14012

4) 12 aug. 2021: https://www.euronews.com/2021/08/11/in-u-turn-germany-and-netherlands-suspend-deportations-of-afghan-migrants

5) 9 aug. 2021: https://www.knack.be/nieuws/europa/gedwongen-terugkeer-afghanen-brief-mahdi-en-collega-s-zet-kwaad-bloed-bij-ngo-s/article-news-1765239.html

6) 15 aug. 2021: https://c2wlabnews.nl/we-moeten-zo-lang-mogelijk-deporteren-rt-de/

7) 29 aug. 2021: https://www.standard.co.uk/news/uk/kabul-afghanistan-home-office-belgium-austria-b952851.html

en

https://www.dw.com/en/afghanistan-one-deported-one-evacuated-two-very-different-stories/a-58995112

8) 21 aug. 2021: https://www.theguardian.com/world/2021/aug/21/greece-extends-border-wall-deter-afghans-trying-reach-europe