Britten gaan ‘illegalen’ terugduwen naar Frankrijk

De Britse minister Priti Patel, een hardlijnster, heeft bekendgemaakt dat zij opdracht heeft gegeven aan de Britse kustwacht om bootjes met vluchtelingen terug te duwen naar Franse wateren…

In 1939 telde de Britse Commonwealth of Nations – zeg maar de club van Britse kolonialen – nog 58 leden. Daaronder enorme zoals India, Canada en Australië, maar ook kleine als Trinidad en Tobago. De Britse koning – ik zag het gisteren met eigen ogen in ‘The King’s Speech’ – noemde zichzelf bovendien ‘Keizer van India’. Dat dorst onze Willemien toch nét niet aan…

Maar goed: terugduwen. Enkele opmerkingen.

Dat mag niet van het internationale recht. Zoek het maar op. Daar krijgen de Britten dus veel last mee.

De Britten hebben door de Brexit nu al te weinig plukkers van aardbeziën voor Wimbledon, en nachtdienstzusters voor verpleeghuizen. Net als wij.

De Britten hebben sinds ongeveer het jaar 1500 vanaf hun boten zonder overleg honderden plaatsen betreden, en die dan ook nog overgenomen. Boven noemde ik al enige namen. Hun huidige bezwaren tegen die tactiek gelden dus pas, als zij al die gebieden weer helemaal verlaten en ook de boel achter zich even opruimen…

Het is gezellig in G-Br, zoals ik al mijn hele leven ongeveer denk, voel en vind. Ik luister elke dag naar de BBC World Service (in 1939 nog geheten: Empire Service).

Je kan er goed lachen, zie Monty P, en onze B. Haitink is er populair, ze hebben voetbal en rugby en tennis en Shakespeare uitgevonden (nee, golf niet) en een Nederlander was ooit hun koning, Willem (William) die het uitstekend deed met zijn Britse Mary. En we hebben hun vloot in 1667 een keer verslagen waarna zij als represaille ons kwamen bevrijden in 1945. Vrij sportief toch… Ze geven ook leuke boeken uit en maken prima tv-series.

Ze zij vrij aardig tegen Joden. Er zijn er een paar, zelf ooit vluchteling, tot lord verheven. Kijk zelf maar bij Lord Alf Dubs of de geschiedenis van Benjamin Disraeli of lord Rothschild. (Overigens was het de Nederlandse Jood Menasse ben Israel die rond 1640 de Britten overhaalde weer Joden toe te laten). Dus het kán wel!

Ze zijn nu ook vrij aardig tegen hun rasta’s en ‘paki’s’ en hebben een Paki-gerecht tot nationale schotel gepromoveerd, ‘chicken tikka walla masala’ of zo (net als wij Nederlanders met nasi of loempia).

Priti Patel – leuk hoe een koloniaal slachtoffer haar geschiedenisbesef en empathie met wortel en tak kan uitroeien. Ze krijgt op bestelling nu de gehele Raad van Europa, de mensrechtencommissie van de VN uit Genève en zo nog wat liefhebbers over zich heen, en dat zal haar de kop kosten. Dit is dus een nare schijnmaatregel, waar een paar honderd arme drommels in/uit Calais en omstreken weer de sjaak van worden… Ze bewijst zo wel dat racisme geen ‘witte’ uitvinding of voorrecht is.

Laten we hopen dat er niet weer een lijkje van een jochie op een strand gevonden wordt – nu bij Dover.