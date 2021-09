Israellobby CIDI: Centrum voor Leugens en Geschiedvervalsing

Het Centrum Informatie en Documentatie Israel, onze eigen Israel-lobby het CIDI, is onlangs begonnen met het maken van een serie korte filmpjes, bedoeld om mensen die weinig weten van het Israelisch-Palestijnse conflict de problemen overzichtelijk uit te leggen. Dat is handig, dan hoeven ze geen moeilijke boeken te lezen of zelf te proberen zich een mening te vormen. Het CIDI vertelt ze gewoon in simpele woorden hoe het zit en wat ze ervan moeten vinden.

Het eerste filmpje ging over de vraag of kritiek op Israel antisemitisch is. Dat is het niet volgens het CIDI. Israel is immers niet perfect. Maar als u Israel meer bekritiseert dan andere landen, of met nazi-Duitsland vergelijkt, dan wel zegt dat de joden misschien toch geen recht hebben op een eigen staat, dan moet u oppassen, dan bent u mogelijk antisemitisch bezig.

Weinig verrassend dit, Het is al veel langer duidelijk dat het CIDI graag in de hand houdt wat er wel en niet over Israel gezegd mag worden. Maar intussen is er ook een tweede filmpje. Over de Palestijnse vluchtelingen. Daar is meer mee aan de hand. Tot nu toe beperkte het CIDI zich gewoonlijk tot het mooier voorstellen van zaken, het ongefundeerd belasteren van tegenstanders en het verdedigen van een hele reeks aan (oorlogs)misdaden, van het stichten van nederzettingen, tot het extra-juridisch executeren van verdachten, het 53 jaar lang onderwerpen van een bevolking aan een terreurbewind, of het hier en daar voeren van een oorlogje.

Over de Palestijnse vluchtelingen komt het CIDI echter aanzetten met twee levensgrote leugens. Leugen nummer 1 is dat de vluchtelingen ontstonden doordat Israel na het uitroepen van de staat in 1948 door de Arabische buurlanden werd aangevallen. Die buurlanden zouden de Palestijnen hebben opgeroepen ”even uit hun huizen te vertrekken” om weer terug te keren nadat Israel zou zijn overwonnen. Het verhaal dat de Palestijnen door ”hun leiders” (of de buurlanden, er zijn meerdere variaties) zouden zijn opgeroepen om ruim baan te maken, is een oude, uiterst belegen Israelische mythe. Hij werd indertijd verzonnen om de internationale kritiek af te weren op het massaal verdrijven van de Palestijnen en de Israelische weigering hen te laten terugkeren. Later ging hij een eigen leven leiden. Maar intussen hebben historici als Benny Morris of Ilan Pappe (en nog wel een paar anderen) al zo’n 30 jaar geleden aangetoond dat het overgrote deel van de Palestijnen wel degelijk met opzet door de Israeli’s is verjaagd. Ook trouwens dat dit verjagen niet in 1948, maar al in 1947 is begonnen en met meerdere grote moordpartijen gepaard ging (niet alleen Deir Yassin) en dat dit bovendien voortduurde tot begin jaren ‘ 50.

De tweede leugen gaat over de Palestijnse vluchtelingen nu. Het CIDI beweert dat er van de ”oorspronkelijke” vluchtelingen misschien niet meer dan zo’n 35.000 over zijn. De VN-hulporganisatie UNRWA zou echter – volgens het CIDI – ”in tegenstelling tot de vluchtelingen uit andere landen” ook hun nakomelingen tot de vluchteligen rekenen. Ook dit is een klinkklare leugen. Er zijn nu zo’n vijf miljoen Palestijnse vluchtelingen. Volstrekt begrijpelijk, want de VN erkent vluchtelingen waar ook ter wereld als vluchteling zolang zij nog vluchteling zijn, en dat geldt vanzelfsprekend ook voor hun kinderen (zie bijvoorbeeld Afghanistan). Hoe zou het ook anders kunnen? Het CIDI laat trouwens ook na te vermelden dat de Algemene Vergadering van de VN tot twee keer toe (de eerste keer in 1948) heeft bepaald dat de Palestijnse vluchtelingen een recht op terugkeer hebben. Israel heeft zich daar steeds tegen verzet.

Twee koeien van leugens dus, en dat is een novum voor het CIDI. Het klinkt misschien raar voor een organisatie die de laatste paar jaar geen truc of insinuatie hoe goor of smerig ook uit de weg is gegaan, maar de geschiedenis vervalsen was er tot voor kort nog niet echt bij. Het treft dat minister Grapperhaus net dezer dagen aankondigde dat het ontkennen of bagatelliseren van de Holocaust strafbaar zal worden gesteld, evenals het ontkennen of bagatelliseren van genocide of oorlogsmisdaden. De aankondiging maakte het CIDI blij. Maar het is nog maar vraag of zij, bijvoorbeeld met het ontkennen van de Nakba (de Palestijnse verdrijvingstragedie) zoals zij in de video deed, niet straks een van de eersten zal zijn die wordt aangeklaagd.

