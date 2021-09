Het uranium voor Hiroshima kwam uit koloniaal Congo

Zoals het aluminium voor de bommenwerpers en jagers zoals de Flying Fortresses en de Mustangs uit koloniaal Suriname kwam tijdens WO-II, kwam het uranium voor de bommen op Hiro en Naga uit de ‘Belgische’ Congo. Dat werd – uiteraard – geheim gehouden. Tot nu dan…

Dus de Amerikanen gingen nogal praktisch om met kolonialisme?

Jazeker. En tijdens de koude oorlog kwam er nog een onbekende strijd bij: de Amerikaanse onderdrukking van de onafhankelijkheid van landen in Afrika, vooral Ghana en zoals boven duidelijk werd: Congo. Dus: de socialist Lumumba. Die werd vermoord door de latere dictator Mobutu op 17 januari 1961. Maar wie hielp daarbij en hoeveel dan wel? Toch niet de… Misschien wel.

Nu is er een nieuw boek van de Briste onderzoekster Susan Williams: ‘White Malice -The CIA and the Covert Recolonization of Africa’. Ze legt uit dat de CIA

Onder president Kennedy greep de CIA wel heel stevig in in deze twee kuikenstaatjes, die het hele spel nog moesten leren. De CIA zorgde er wel voor dat ze dáár de tijd niet voor kregen. Hoewel de socialist Kwame Nkrumah het redde en hij werd in 1952 premier en na de onafhankelijkheid in 1957 president. [In 1966 werd hij tijdens zijn afwezigheid in het land afgezet in een staatsgreep].

Nkrumah is de ster van haar boek. Zij vindt hem een briljante pan-Afrikaan die dacht dat “de eenheid van Afrika [was] de enige visie die zou zorgen voor de autonomie van individuele Afrikaanse naties.” Williams stelt dat de CIA niet alleen de Afrikaanse eenheid tegenwerkte, maar – waarom niet – ook de stabiliteit van veel Afrikaanse regeringen. Het uranium in de Shinkolobwe-mijn in Congo bleef maar lokken…

Vuil maar niet ongewoon is dat de CIA Lumumba eerst steunde. Toen hij een keer aan de macht kwam, was zijn leven geen cent meer waard. Niemand heeft nog beschreven hoe de CIA daarin betrokken was, maar het stinkt vorlopig in ieder geval nog een hele tijd. er was wel een onderzoek van het Congress, door de Church Committee.

Maar Williams wantrouwt die commissie. Ze wijdt een volledig hoofdstuk aan haar idee dat de Amerikaanse inlichtingendienst een clandestiene hand had bij de moord op Lumumba. Hoewel ze dit punt niet kan bewijzen.,

Hog tijd voor een nieuw onderzoek.