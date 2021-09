Aarde op weg naar ‘catastrofale opwarming’ van 2,7 graden

Onze mooie, blauwe planeet koerst af op een opwarming van 2,7 graden Celsius. Dat is bijna twee keer zoveel als het officiële doel van 1,5 graden, waarbij de zaak nog nét leefbaar blijft. Dat blijkt uit een rapport van de UN Framework Convention on Climate Change.

Volgens wetenschappers moet de wereld tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 45% gereduceerd hebben om in 2050 CO 2 -neutraal te zijn. De huidige verplichtingen (nog los van de vraag of die nageleefd worden) leveren echter slechts een reductie van 16% op, bij lange na niet voldoende. Als dat zo doorgaat, komen we uit op een opwarming van 2,7 graden Celsius. Delen van de aarde – o.a. de Maghreb, India en het Midden-Oosten – worden dan zo goed als onleefbaar voor mensen.

Daarbij moet overigens wél aangetekend worden dat we het dan hebben over een gemiddelde stijging. De stijging is het grootst in Arctische gebieden en boven landmassa’s. In Siberië zou de gemiddelde temperatuur met meer dan 8 graden kunnen stijgen, evenals in Zweden, Finland, Canada en grote delen van de VS. Nederland zou rekening moeten houden met een temperatuurstijging van 3 tot 4 graden Celsius.

Boven landmassa’s neemt het aantal hete dagen fors toe. Bij een temperatuurstijging van meer dan 2 graden moet er rekening mee worden gehouden dat 37% van de mensheid jaarlijks mogelijk meerdere malen geconfronteerd wordt met extreme droogteperioden en/of hittegolven. Met het laatste gaat ook Nederland te maken krijgen, zij het niet zo extreem als elders: “The warmest extreme temperatures will be in Central and Eastern North America, Central and Southern Europe, the Mediterranean (including Southern Europe, Northern Africa and the near-East), Western and Central Asia and Southern Africa“.

De VN roept ‘alle landen’ voor de zoveelste keer op eindelijk eens actie te ondernemen, maar eerlijk gezegd klinkt het hoe langer hoe meer als een rituele bezwering als Guterres voor de duizendste keer zegt dat we ‘over de middelen beschikken, maar zo langzamerhand in tijdnood komen’. Zonder druk vanuit de eigen bevolking zullen alle landen prioriteit blijven geven aan de belangen van de fossiele industrie. De huidige tijd vraagt om iets meer dan een machteloos moreel beroep op het geweten en het gezonde verstand van politici.

Uitgelichte afbeelding: By Jeanne Menjoulet from Paris, France – Climate change protesters march in Paris, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75947568