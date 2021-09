De koning, Amalia en het basisinkomen

Vandaag, of morgen of overmorgen zullen we opnieuw aan de discussie beginnen over het salaris van de koning. Dat komt door het verschijnen van het boekje ‘Amalia’ van dr Peter Rehwinkel, vm. PvdA-burgemeester van o.m. Naarden en Groningen. Toevallig net vóór Prinsjesdag.

Hij gaat op dat inkomen in en zoals bekend zou Amalia zelf – met de hand – een briefje hebben geschreven dat zij haar ‘staatstoelage’ van ruim 1 miljoen niet hoefde. Handgeschreven? Nou ja, toe maar.

Op de achtergrond suddert een andere discussie: die over het basisinkomen. Ik weet het: het zijn de twee uitersten van deze discussie ‘and never the twain shall meet’…

Enkele vragen aan Amalia en haar paps, die ik voor de gelegenheid niet ‘dikke Willy’ zal noemen:

– Wat vinden jullie van een vast basisinkomen van bijv. € 1200 per maand voor iedere Nederland boven de 21? Vast betekent: wat je ook doet, trouwen, samenwonen, lotto winnen, emigreren… je krijgt het, tenzij je het uit eigen beweging weigert.

– Wat vinden jullie van artikel 1 van de Grondwet, dat alle mensen in Nederland in gelijke omstandigheden gelijk behandeld worden? En dan denk ik aan belasting betalen, gratis het Rijksmuseum binnen of wonen in een paleis..

– Hee Ama, wil je eigenlijk wel koningin worden?

– Hee WA, je hebt zondag het holocaustmonument geopend – prima hoor. Je bent dus ook tegen de holocaust en vóór een fatsoenlijke afwerking daarvan. Kan je svp ook wat doen tegen (neo)nazisme in Nederland, zoals niet alleen motorclubs uitschakelen maar ook de NVU, Indentitair Verzet etc?

– En beëindig svp meteen ook de vrije verkoop van nazispullen, die allemaal ook holocaustspullen zijn – er zijn vandaag op Marktplaats zo’n 3.000 nazidingen en ongeveer 60 nazihandelaren – ene FJM44.com biedt er zelfs 10.000 aan…

plus rondlopen in nazi-uniformen, zoals op Urk gebeurt

plus de vijf nazibeurzen in Nederland laten sluiten (Houten, Didam)

plus elke herdenking op de grootste SS-begraafplaats ter wereld, Ysselsteyn (Venray) laten stoppen.

Fijn. Ik zal aan jullie denken als ik belasting betaal…