Nooit meer fascisme: verslag van anti-fascistische tegendemo bij viruswaarheid

Gisteren stond een groepje anti-fascisten te demonstreren tegen de aanwezigheid van fascisten in een protest, georganiseerd door viruswaarheid bij het restaurant Waku Waku te Utrecht. De borden die we bij ons hadden, spraken voor zich: “fuck nazi’s”, “nooit meer fascisme”, en dergelijke. De borden, onze aanwezigheid en het feit dat we mondkapjes droegen, riep behoorlijk wat irriratie en soms agressie op bij nogal wat viruswaarheid-sympathisanten.

De aanleiding van dit alles was dat Waku Waku, omdat ze niet wilden meewerken aan de coronapas, zou worden gesloten. Viruswaarheid stond daarom redelijk snel bij Waku Waku op de stoep, en nam een flink aantal beruchte fascisten mee: Tinus Koops van Nederland in Opstand, Etienne van Basten van Nederlandse VolksUnie, Forum voor Democratie en ook andere bekende extreem-rechtse figuren waren aanwezig en kregen ruimschoots een podium om hun nazistische gedachtengoed te vermengen met anti-vax en samenzweringstheorieen.

Wij anti-fascisten stonden er dus niet voor niks. Na ongeveer een uurtje direct tegenover de groep te hebben gestaan, werden (met tegenzin) we door de politie gevorderd naar de overkant van de straat te vertrekken. We zouden namelijk de openbare orde verstoren. Uiteraard werd de fascisten geen strobreed in de weg gelegd. Ze kregen ook alle ruimte om steeds naar ons toe te komen, naar ons te schreeuwen, de confrontatie te zoeken en tegen ons aan te duwen.

Nogal wat hardcore viruswaarheid-sympathisanten begrepen niet waarom wij daar stonden; ontkenden dat er fascisten waren; of ontkenden dat Forum voor Democratie fascistisch was. Onze boodschap was echter heel duidelijk: je gaat niet demonstreren met fascisten. Ook al zijn er hele goede redenen om tegen de corona-pas en andere maatregelen te zijn. Wij waren er niet als tegendemonstratie voor het QR-code beleid, ook al vinden we dat dit beleid mensen uitsluit (zoals ongedocumenteerden, dak- en thuislozen)​​​​​​​. Wij waren er als tegendemonstratie tegen het feit dat nazi’s een podium krijgen bij dit soort demonstraties en zo hun ideologie en ideeën kunnen verspreiden. Helaas begrepen veel mensen dit niet, idem bij sommige alledaagse media (zoals het AD) werd dit verkeerd begrepen. Er waren gelukkig ook mensen die het maar al te goed begrepen en zich ook bij ons aansloten.

​Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme! ¡No Pasarán!​​​​​​

Uitgelichte afbeelding ontleend aan twitterlijn auteur

