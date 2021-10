Etnisch profileren gelegitimeerd

In Utrecht schreeuwt een groep vaccinweigeraars luidkeels moord en brand omdat zij, om redenen van volksgezondheid, worden uitgesloten van bezoek aan horecagelegenheden. Zij voelen zich gediscrimineerd. Ongeveer tegelijkertijd werd door een rechter in betrekkelijke stilte bepaald dat discriminatie door etnisch profileren geoorloofd is. Niet alle discriminatie roept even veel verontwaardiging op.

In een rechtszaak aangespannen door Amnesty International en Controle Alt Delete in samenwerking met andere partijen oordeelde de rechter dat Nederlanderschap wordt gekenmerkt door een witte huidskleur. Althans mensen met een niet-witte complexie mogen puur op basis van hun huidskleur worden geselecteerd voor controle als ze Nederland in willen reizen. Het overkwam ook Mpanzu Bamenga, gemeenteraadslid en academicus in de gemeente Eindhoven, Hij liet het niet op zich zitten en zocht een manier om dit aan de kaak te stellen. In het vervolg werd duidelijk dat de betreffende marechaussee handelde op basis van een risicoprofiel: “Hij liep snel, reisde alleen, was goed gekleed en zag er on-Nederlands uit.”

In dit risicoprofiel wordt huidskleur medebepalend voor al dan niet Nederlander zijn. Dit is discriminatie en het is ook naast de realiteit betoogt Sinan Çankaya. * Er zijn volop Nederlanders van kleur in onze samenleving.

Tot mijn verbazing bleek de rechter van oordeel dat de marechaussee deze profilering op basis van etnische kenmerken gewoon mag voortzetten. Ongeacht dat het discriminatie is en in strijd met mensenrechtenverdragen en art. 1 van de Nederlandse Grondwet. De rechter vond toch dat het belang van de Nederlandse staat om in haar xenofobie, vreemdelingen te kunnen weren zwaarder weegt. Het recht van een hele groep mensen om niet gediscrimineerd te worden daarmee verpulverend.

Advocaat Gerard Spong noemt het een afgrijselijke uitspraak die etnisch profileren ten onrechte legitimeert. Het is een onjuiste rechtstoepassing waarbij geprobeerd wordt om art. 1 te omzeilen.

Uiteraard wordt er hoger beroep ingesteld.

Controle Alt Delete heeft bovendien een handtekeningenactie gestart.

*https://www.aljazeera.com/opinions/2021/9/29/a-court-just-confirmed-to-be-dutch-is-to-be-white