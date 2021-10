Koninklijk huis op Facebook: Maak kennis met Mambo, het nieuwste lid van het koninklijk gezin

Nieuwste wat…? Koninklijk gezin…?

Oef… Wat jammer nou voor Mambo, het nieuwe broertje van Amalia en haar zusjes… nu konden we hem urenlang niet in zijn lieve oogjes kijken… want Facebook deed het even niet.

Als er ooit een reden was om meteen Facebook te sluiten…

Nu doet Fb het al jaren niet, knipoog, maar da’s weer wat anders. Veel mensen denken dat Fb het wél doet. Dat het echt werkt en makkelijk is en geen kwaad kan.

GEEN KWAAD KAN…? DREAM ON! DREAM ON!

Intussen heeft de gehele Nederlandse overheid een Fb-pagina:

letterlijk de Hoge Raad

Mark Rutto

de Tweede Kamer, de Eerste

de rechtspraak

het UWV

elke gemeente

elk waterschap

elk ziekenhuis

en de rest (ik niet overigens).

Die leveren dus om niet gegevens aan een keihard, meedogenloos Amerikaans bedrijf waarvan het beleid – niets nieuws – geheim, volkomen onhelder en ondoorzichtig en nogal twijfelachtig is. Maar dat grote macht heeft, zoals nu opnieuw blijkt, om mensen zo gek te krijgen dat ze hun eigen regering aanvallen, zoals op Driekoningen, 6 januari van dit jaar bij het Kapitool.

Maar nu heeft ex-medewerkster en klokkenluidtser Frances Haugen duizenden documenten voor publicatie beschikbaar gemaakt. Nu al blijkt – opnieuw – dat Fb vooral uit is op ruzie, want ruzie levert bezoekers op die langer blijven, dus advertentiegeld. Daar zijn de programma’s van Fb op gericht.

Dus overheid: stop met Fb en vooral dat popie-joop-gedrag. Zet het op jullie eigen websites – die worden ook op het web gezet door particuliere bedrijven via particuliere computers, maar daar valt nog mee te leven, die doen vrijwel niks met de inhoud of gegevens van de bezoekers.

En dan dit. Ooit waren er tientallen postbedrijven, toen nog maar één, van de overheid, toen weer tien en nu een paar. Ooit waren er tientallen particuliere bus- en tramlijnen en spoorwegen, tot we begrepen dat dat geen zin had.

Ooit hadden we tientallen kleine elektriciteitsbedrijfjes, toen nam de overheid het over, en nu hebben we weer etc, danzij Rutto en het neo-liberalisme, en moeten we elk jaar dom overstappen om weer drie tientjes te verdienen en houden die nieuwe kleine bedrijven de reclamewereld overeind en hebben allemaal weer een directeurtje, met een BMW en pensioenplan… zucht…

Is het algemeen belang dan zo moeilijk uit te leggen?