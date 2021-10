Onderstroom: Revolutionaire veelheid

Met de nieuwe maand, verschijnt er weer een nieuwe aflevering. Alex is alleen en doopt je onder in zijn persoonlijke mijmeringen over organiseertheorie. Specifiek gaat het over de kracht van autonomie en diversiteit in organisaties: de politieke kracht van een beetje verdeeld zijn.

Daarvoor stelt hij de term Revolutionaire Veelheid voor. Hiervan wordt een viertal voordelen genoemd. Later worden veelheid en eenheid vergeleken en komt Alex met een paar manieren waarop autonome groepen die elkaar goedgezind zijn, elkaar verder aan kunnen vullen.

Het idee met deze aflevering is om meer gesprekken uit te lokken over hoe we ons politiek organiseren en hoe we samen sterker kunnen worden, dus alle reacties en ideeën zijn zeer welkom!

Shoutouts deze week gaan naar boekwinkels Rosa en Savannah Bay, alsook naar voku-bibliotheek the Barricade. Een tweede shoutout gaat naar AFA Nederland en het nieuwe blad dat zij aan het oprichten zijn.