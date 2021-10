Hongaarse nazihooligans op de vuist met Engelse politie

Hongaarse nazihools zijn gisteren flink tekeer gegaan in de Engelse voetbaltempel Wembley. Tijdens de eerste tien minuten van de interland tussen Engeland en Hongarije ging het al mis toen de politie een Hongaarse supporter wilde arresteren die een steward racistisch had bejegend. Die arrestatie mislukte in eerste instantie toen de supporters zich tegen de politie keerden. Uiteindelijk zag de politie zich zelfs gedwongen zich terug te trekken uit het vak met de Hongaarse supporters.

Hongaarse supporters hebben een slechte naam, met name sinds het EK in juni, toen ze grossierden in racistische en homofobe spreekkoren. De UEFA legde het Hongaarse nationale elftal stevige sancties op, maar de supporters zijn daar blijkbaar niet van onder de indruk. Dat hoeft geen verbazing te wekken, want de nazihools kunnen rekenen op de steun van de Hongaarse regering.

In september liep de interland tussen Hongarije en Engeland in Boedapest ook al uit de klauw toen Hongaarse supporters oerwoudgeluiden maakten tegen twee zwarte Engelse spelers. Hongarije moest een boete van ruim anderhalve ton betalen en zag zich gedwongen de eerstvolgende thuiswedstrijd tegen Albanië zonder publiek te spelen. Op de leden van de harde kern maken dergelijke maatregelen geen enkele indruk, zeker niet wanneer ze zich gesteund voelen door politici en officials. Het is ook tekenend dat de coach van het Hongaarse nationale elftal gisteren weigerde het racistische gedrag van de fans af te keuren.

Als FIFA en UEFA écht iets willen doen aan het wangedrag van dergelijke supporters, dan zal men hard in moeten grijpen. Breng maar punten in mindering of haal een elftal helemaal uit competitie. Van de halfslachtige maatregelen die men nu neemt is helemaal niemand onder de indruk, de hooligans wel het minst.

Bron: de Guardian