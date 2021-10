Waarschijnlijk aangifte Steve Bannon voor minachting Congres

Steve Bannon wordt naar alle waarschijnlijkheid aangegeven bij het Ministerie van Justitie voor minachting (contempt) van het Congres, vanwege zijn weigering te voldoen aan een dagvaarding. De 6 januari commissie zal hier komende dinsdag toe beslissen, en vervolgens moet het nog in het Huis van Afgevaardigden ter stemming worden gebracht. Als het voorstel daar wordt aangenomen kan Spreker van het Huis Nancy Pelosi aangifte doen bij het Ministerie van Justitie.



Dat is op zichzelf een goede zaak, en op dit moment is er tenminste ook een ministerie dat bereid zal zijn te handelen (reden waarom dit niet geprobeerd is bij de dagvaardingen in het Muellerproces en het impeachment van Trump, omdat Bill Barr er toch niks mee gedaan zou hebben). Althans, dat hopen we dan maar, want volgens Joyce Reid van MSNBC heeft men Attorney General Merrick Garland horen zeggen dat hij wou dat de terroristen van 6 januari niet al te hard werden aangepakt, omdat dat ze alleen maar verder zou doen radicaliseren. Zoals Joyce Reid zei, zouden vele duizenden die voor veel onschuldigere zaken voor jaren in de bak gegooid zijn ook graag met een dergelijke nuance behandeld zijn (neem het schandalige geval van Crystal Mason bijvoorbeeld, die als alleenstaande moeder voor 5 jaar naar de gevangenis gestuurd is omdat ze per ongeluk in een verkeerd district stemde).



Maar het is nog maar de vraag of dit Bannon daadwerkelijk gaat dwingen voor de commissie te verschijnen, want wie weet hoe lang deze rechtszaak uitgerekt kan worden. Het spel van de Republikeinen is natuurlijk dat zoveel mogelijk te doen, en zodoende die zaak voorbij de tussentijdse verkiezingen eind 2022 te trekken. Dan zou er namelijk heel goed weer een Republikeinse meerderheid in het Huis kunnen zijn, die ongetwijfeld die hele 6 januaricommissie zal opheffen.



Ook om die reden hoop ik maar dat men op het Ministerie van Justitie hard bezig is de mensen achter de aanval op het Kapitool te onderzoeken, maar ik maak me zorgen over Merrick Garlands intenties.



Daarom zou het Huis tegelijkertijd gebruik moeten maken van een procedure die bijna honderd jaar geleden voor het laatst gebruikt is, namelijk die van Inherent Contempt, zoals onder andere voormalig US Attorney Glenn Kirschner zegt. Het Congres heeft het recht zelf haar dagvaardingen af te dwingen door het opleggen van boetes of zelfs het opsluiten van mensen in een cel van de Capitol Police totdat men voldoet aan de dagvaarding. Dit is voor het laatst in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw gebeurd.



Maar ik ben bang dat teveel ‘gematigde’ Democraten, zoals bijvoorbeeld Merrick Garland, denken dat ze nog terug kunnen keren naar een vorm van normale politiek, met redelijke debatten en onderhandelingen. En daarom denken ze dat ze niet te hard tegen hun politieke tegenstanders moeten optreden na vier jaar Trump. In het algemeen ziet dat er niet goed uit inderdaad, je politieke tegenstanders juridisch aanpakken. Maar ze hebben te maken met een Republikeinse partij die verworden is tot een anti-democratische beweging, wiens politici uit puur eigenbelang – want hun achterlijk electoraat – volkomen horig aan Trump zijn geworden. Als er niet genoeg Democraten zijn die dit inzien zal de Amerikaanse politiek slaapwandelend in een autocratie veranderen.

(Foto: By Don Irvine – Steve Bannon Flickr, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53441636)