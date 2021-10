Stuur Aboutaleb met vervroegd pensioen

De Rotterdamse politie – je weet wel, die van de racistische appjes – is zondag ouderwets tekeer gegaan tegen mensen die deelnamen aan het woonprotest in Rotterdam. Tientallen betogers werden zonder enige reden opgepakt. Een aantal van de deelnemers aan de betoging werd tussen de bedrijven door ook nog even in elkaar geramd.

Over de vraag wie het gesodemieter veroorzaakte, kan bij niemand nog enige twijfel bestaan (is dat tenminste meteen uit de weg):

Deze hebben we allemaal gezien toch? Nu geen discussie meer over óf de politie dit veroorzaakt heeft, want je ziet gewoon hoe. (Gestolen van YouTube) pic.twitter.com/cZ6tOeMhKR — Louis Longsleeve (@LLongsleeve) October 19, 2021

En nog wat taferelen die we kennen uit Wit-Rusland:

Hier nog een filmpje van de gemaskerde politie bende in burger. Dit keer trekken ze iemand uit de #woonopstand een bus in. Staatsterroristen roepen omstanders. Tja. https://t.co/aa4AZegHp4 — Kunsttranen😢🏴 (@kunsttranen) October 19, 2021

Over de directe aanleiding doet de politie nogal vaag. In eerste instantie zei men over aanwijzingen te beschikken dat sommige betogers ‘in potentie boksbeugels en vuurwerk’ bij zich hadden. I kid you not.

Schrik van politieverklaring. Blijkbaar was aanleiding enkel dat deze mensen in potentie boksbeugels bij zich hadden zonder iets concreet strafbaars te doen. Zonder harde aanwijzingen is dat wel heel problematisch: iedere voorbijganger heeft _potentieel_ dingen bij zich. (1/3) https://t.co/N81AC8VSqk — Elmar Jansen (@elmarj) October 17, 2021

Inmiddels hebben de afgestoken fakkels (één betoger schijnt een fakkel te hebben aangestoken) hun intrede gedaan in de politieverklaringen. Vermoedelijk presenteert Aboutaleb binnenkort in de gemeenteraad een nóg wat meer opgeleukte verklaring. Benieuwd of de raad daar intuint.

Het heeft er alle schijn van dat de politie deze operatie lang van tevoren had voorbereid. Zie bijvoorbeeld deze onthullende reportage op Facebook waar een politiesmurf zonder met de ogen te knipperen gewoon toegeeft dat er niks gebeurd is, maar dat er preventief wordt ingegrepen. Voor degenen onder ons die de pest hebben aan Facebook, hieronder het bewuste fragment:

De politie heeft de Erasmusbrug gebruikt als fuik, in een poging het ‘anarchistische blok’ te isoleren van de rest. Dat die opzet grotendeels mislukte, is te danken aan de betoonde solidariteit van organisatie en deelnemers, ook al kon men niet voorkomen dat een aantal mensen werd gearresteerd.

Rest de vraag waarom de politie – en niet alleen de Rotterdamse – zo hard optreedt tegen vreedzame linkse (woonprotest, Extinction Rebellion) betogers, maar gewelddadige rechtse betogers (trekkerterroristen, extreemrechtse complotgekken) goeddeels ongemoeid laat. Ten dele is dat ongetwijfeld te wijten aan de antipathie die het politieapparaat traditioneel koestert tegen links, maar dat apparaat wordt politiek aangestuurd. Dit was een goed voorbereide actie, die plaatsvond met de zegen van burgemeester Aboutaleb.

Aboutaleb (altijd al rechtervleugel PvdA geweest) en andere vertegenwoordigers van de status quo is er blijkbaar veel aan gelegen het linkse protest in een vroeg stadium te ondermijnen. Door er flink op te meppen tegen een selecte groep demonstranten (‘extremisten’) geeft de politie het signaal af dat deelname aan een demonstratie niet zonder risico’s is zolang de organisatie toestaat dat ‘anarchisten’ meelopen in de demo. Uiteraard in de hoop tweedracht te zaaien en de ‘gematigden’ zover te krijgen dat ze afstand nemen van de ‘anarchisten’ en hen in de toekomst weren van demonstraties. Waarop het protest in keurig, sociaal-democratisch vaarwater kan worden geleid en vakkundig worden verzopen in polderstructuren.

Natuurlijk moet de politietop ter verantwoording worden geroepen, maar het is essentieel dat de politie niet gaat dienen als bliksemafleider. De hoofdverantwoordelijke voor deze repressie is Aboutaleb, niet de koddebeier die begon te knuppelen. Zolang politici geen prijs hoeven te betalen voor deze ongein, blijft het gewoon doorgaan. Tijd om Aboutaleb ter verantwoording te roepen en – wat mij betreft – met vervroegd pensioen te sturen.

