Strijdkroniek 18 oktober 2021: VS en tweemaal Italië

Met mijn hoofd nog op boekjespresentatie en mijn woedende hart in Rotterdam waar ik helaas niet bij was, hier toch een kleine Strijdkroniek. Maar het is eerder tijd voor strijd dan voor kroniekschrijverij op zich. Let’s go.

Transgender personeelsleden bereiden staking tegen Netflix voor

Transgender personeelsleden van de filmfirma Netflix bereiden zich voor om woensdag 20 oktober 2021 te gaan staken. Daarmee protesteren zij tegen transhatelijke uitingen van comedian David Chapelle. ‘In zijn laatste Netflix special, The Closer, gaat Chapelle tekeer tegen cancel culture, noemt hij zichzelf team TERF (een afkorting die verwijst naar trans exclusionary radical feminism), beargumenteert dat gender een onveranderbaar feit is en karakteriseert de gay community expliciet als iets dat tegenover de zwarte gemeenschap staat’.(1) Wie zichzelf uitdagend TERF noemt en zich daarmee met transhaat identificeert,, is natuurlijk sowieso af.

Geen wonder dat LGBTQ+- en specifiek trans mensen geraakt en woedend zijn. Onder hen ook trans employees van Netflix zelf. Drie personeelsleden van Netflix drongen een bijeenkomst binnen die over de rond deze zaak losgebroken controverse plaatsvond. Terra Fields was er een van en is zelf trans. En tweette er over. De drie werden geschorst door Netflix.(2)

CEO van het bedrijf Ted Sarandos heeft zich inmiddels over de toestand uitgelaten. Standup-comedy is er soms ‘om tegen grenzen aan te duwen’, en tja: ‘Sommige mensen vinden het de kunst van stand up comedy om gemeen te zijn, maar onze klanten genieten er van en het is een belangrijk deel van ons inhoudsaanbod’, zulke bullshit. Dat trans mensen zich aangevallen voelen is dus hun probleem. Dat transmensen aangevallen zijn – het is geen gevoel, het is een feit (3) – negeert Netflix hiermee. Netflix steunt met deze houding dus transhaat.

Een van de boze personeelsleden is intussen al ontslagen, naar verluidt ‘een Afrikaans-Amerikaanse vrouw die momenteel zwanger is’. Ze zou informatie over het programma van Chapelle naar buiten hebben gebracht, onder meer over hoeveel die vangt voor zijn transhatelijke troep. Terra Fields schorsing is inmiddels gelukkig alweer opgeheven.(4)

Het is geweldig om te zien hoe transgender activisten op de werkplek de strijd aangaan tegen het machtige Netflix en een staking gaan houden. We gaan zien hoe dat uitpakt, en hoeveel steun ze ook van andere personeelsleden en solidaire personen sowieso gaan krijgen. En dat kwalijke Netflix, zou dat misschien gevoelig zijn voor de dreiging van een boycot van gebruikers?

Italië: staking van basisvakbonden

In Italië hadden een aantal basisvakbonden op 11 oktober een algemene staking gehouden.(5) Basisbonden: dat zijn bonden die veel rechtstreekser uitdrukking geven aan wat arbeiders willen dan de grote reguliere en verregaand ingekapselde bonden zoals in Nederland de FNV en in Italië de CGIL. Basisbonden proberen klassenstrijd te voeren in plaats van die in te dammen en onschadelijk te maken met symboliek en overleg. Vier van de basisbonden die achter deze staking stonden zijn USI, CUB, USI en Si Cobas.

De staking ging gepaard met militante straatactie en ontmoette felle repressie. Zo vond er een blokkade plaats van een pakhuis van het giga Amazon-bedrijf. Duizend arbeiders deden mee. Dat was in Piacenza. In Prato hielden arbeiders een picket bij textielbedrijf Dreamland. Een met honkbalknuppels uitgeruste knokploeg viel de picket aan en sloeg vier mensen het ziekenhuis in. De politie keek toe en filmde de boel. In Napels en Genua ondervond het vrachtverkeer hinder van de stakingsactie.

Italië: vakbondsprotest tegen fascisme

Natuurlijk was de staking in haar impact geen werkelijke algemene staking. Maar ze drukt een woede uit, een levende strijdbaarheid die uitzicht biedt op meer.

Intussen was er toch ook activiteit vanuit die reguliere vakbonden in Italië. Dat mocht ook wel, want tijdens een demonstratie van tegenstanders van vaccinatieplicht op het werk vorige week viel een forse groep fascisten een vakbondskantoor van de al genoemde CGIL aan, daarmee riepen ze herinneringen op aan de opmars van Mussolini’s fascistische zwarthemden: knokploegen die zich nuttig maakten voor de ondernemersklasse door vakbondsgebouwen en kantoren van linkse partijen aan te vallen en linkse mensen in elkaar te slaan en erger. Iets daarvan zien we nu dus herleven, en een antifascistisch protest daartegen was en is dus nodig. Dat protest zelf kwam er dus, CGIL en twee andere vakcentrales zetten het op touw, en minstens 50.000 mensen deden mee.(6)

CGIT-voorzitter Maurizio Landizi sprak de menigte toe.(7) Een deel van wat die zei was okay. Hij riep bijvoorbeeld op tot ‘een democratisch antifascistisch netwerk’. Het schermen met de grondwet – een stuk papier waarmee de staat, en niet de vrijheid en de solidariteit, zich legitimeert – beviel me minder. De oproep om fascistische clubs te verbieden klinkt leuk, tot je bedenkt dat het dan de staat is die clubs verbiedt. Wie denkt dat zoiets zich niet tegen linkse actievoerders keert – actievoerders die keer op keer veel enthousiaster door staten en hun politiemachten worden aangepakt dan rechts, zie gisteren Rotterdam! – mag nog eens gaan heroverwegen.

Dat vijftigduizend mensen uitdrukking gaven aan hun zorg over opkomend fascisme is intussen prima. Dat in de stoet ook ex-premier Giuseppe Conte en huidig buitenlandminister Luigi Di Maio is weer veel minder prima. Juist de desillusie in de bezuinigingspolitiek van mainstream politici als zij helpt de fascisten aan een voedingsbodem, aan verbitterde potentiële aanhangers. De gevestigde politiek is deel van het probleem, en als gevestigde politici zich voordoen als deel van de antifascistische oplossing, dan is dat bedrog, op zijn minst zelfbedrog. Conte en Di Maio gaan ons niet van het fascisme verlossen. Net zo min als trouwens Landizi met zijn opstelling ietsje links van het het midden van de gevestigde orde en zijn blik fier omhoog gericht naar de reddende hand van de grondwettelijke staat.

Fascisme verslaan doen we gezamenlijk zelf. De basisvakbonden in Italië en hun staking van 11 oktober laten iets zien van de soort krachten en inspanningen die daarvoor nodig zijn

