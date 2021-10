De Britse bijdrage (onder Labour) aan de genocide in Indonesië 1965-66

Je zou denken dat de deportatie ten dienste van de VS van de Chagossianen en het “adviseren” van het Nigeriaanse leger voor de “quick kill” onder de Biafranen de grootste imperialistische wandaden waren van het Britse koloniale regime – onder Labour, jawel.

Het is geen wedstrijd, het is allemaal even erg: er zijn nu gegevens beschikbaar over het optreden van de Britse geheime dienst tegen de regering van Soekarno en de communistische partij van Indonesië, de grootste buiten de zogenaamde socialistische wereld. Afgezien van de kapitaalbelangen, die natuurlijk niet exclusief Brits waren – de VS en Nederland hadden hun eigen belang bij de val van Soekarno – was er het postkoloniale belang van de bescherming van het Britse koloniale bouwsel Maleisië. Dit land is een samenvoeging van door de Britten beheerste vorstendommen op het schiereiland Malakka en het noorden van Borneo. Onder Soekarno was het Indonesische streven de noordelijke streken van Borneo bij de rest van het eiland te voegen: de Konfrontasi-politiek.

Maleisië was dan wel officieel onafhankelijk maar ook in 1965 werd het als een groot Brits belang gezien het bij elkaar te houden (zie ook: Nigeria). Het belangrijkste middel tot dit doel was de verwijdering van Soekarno en de communistische partij. (Die van Maleisië was ruim voor de”onafhankelijkheid” van dit land grondig uitgeroeid). Het middel was niet als Engels te identificeren propaganda tegen de communisten en Soekarno.

Het resultaat: de communistische partij uitgeschakeld in de vorm van de opsluiting van (in concentratiekampen, ja) of de moord op (vermeende) leden van de communistische partij. Een Chinese achtergrond telde in ieder geval voor de identificatie, lid of niet.

En het in termijnen afzetten van Soekarno als president en zijn vervanging door de zetbaas van CIA en Britse geheime dienst, Soeharto, die Indonesië met geannexeerd West-Papua en Oost-Timor met ijzeren vuist geregeerd heeft voor meer dan dertig jaar.

Het startsein voor deze “operatie” was een zogenaamd mislukte staatsgreep op 30 september 1965, waarvan het de vraag was of die bekend was bij de geheime diensten zoniet door hen gestuurd werd. Er werden enkele officieren gedood, de belangrijke wisten te ontkomen (Soeharto met name) en deze operettecoup werd gevolgd door de echte van Soeharto en wie er achter hem stonden. Een genocidale koloniale ingreep die misschien wel miljoenen mensen het leven heeft gekost – zoals het gaat bij slachtingen op deze schaal is de omvang niet bekend.

Lees de verhalen over de Britse betrokkenheid hierbij: een korte samenvattende schets en een langer verhaal, beide in het Engels.