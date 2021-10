Colin Powell: de zogenaamd aardige man die een land mee hielp verwoesten

In een oorlog sneuvelt de waarheid als eerste. Nergens is dat zo goed te zien geweest als in het leven van Colin Powell, oud-minister van Buitenlandse Zaken en ex-topgeneraal van de VS. Hij had het imago van een duif, maar daar gingen oorlogsmisdaden achter verscholen.

Op 84-jarige leeftijd is Colin Powell overleden. Powell was Nationaal Veiligheidsadviseur van Ronald Reagan en de eerste zwarte opperbevelhebber van het leger in de VS. In 2001 werd hij de eerste zwarte minister van Buitenlandse Zaken van het land.

In de persoonlijke omgang wordt hij omschreven als een ‘aangename’ en ‘aardige’ man. Voor veel zwarten was hij ook een rolmodel. Dat kan allemaal waar zijn, maar die zaken beletten niet dat hij een uiterst bloederig parcours achter de rug heeft, doorspekt met oorlogsmisdaden.

In 1968 was Powell, toen 31 jaar oud, belast met het onderzoek naar het bloedbad van My Lai in Vietnam. Daarbij werden tussen de 350 en 500 ongewapende burgers gedood door VS-soldaten, waaronder vrouwen en kinderen. Powell dekte de slachtpartij toe en schreef in zijn rapport “dat de relatie tussen de soldaten van de Amerikaanse Divisie en de Vietnamese bevolking uitstekend is”.

In de jaren tachtig was Colin Powell een van de leidende generaals die het Salvadoraanse leger en doodseskaders bewapende en trainde. Zij waren verantwoordelijk voor de slachting van 75 tot 80.000 Salvadoranen. In 1989 had hij de leiding van de invasie van Panama.

Hij is vooral gekend voor zijn fameuze speech die hij in 2003 hield voor de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Daarin beweerde hij over bewijzen te beschikken dat Saddam Hoessein, de toenmalige leider van Irak, over massavernietigingswapens beschikte. Met die flagrante leugen moest de publieke opinie warm gemaakt worden om Irak binnen vallen.

De invasie, de daaropvolgende oorlog en burgeroorlog hebben het land volledig verwoest en kostten het leven aan bijna 300.000 Irakezen. Het grootste deel daarvan waren burgers.

Powell was zeker niet de grootste havik van de toenmalige regering Bush, maar hij was wellicht wel de enige die een invasie had kunnen tegenhouden. Hij had kunnen weigeren om die flagrante leugen te verspreiden voor de VN. Hij had dan bijna zeker moeten aftreden, maar wellicht waren heel wat andere stafleden hem daarin gevolgd en hadden regeringsleiders van andere landen zich verzet tegen de invasie.

Muntadher Alzaidi, de journalist die wereldberoemd werd door zijn schoen te gooien naar het hoofd van president Bush uitte in een tweet zijn verdriet uit over het feit dat Powell geen proces heeft gekregen wegens oorlogsmisdaden voor zijn centrale rol bij de invasie van Irak. “Ik ben er zeker van dat het oordeel van God hem te wachten staat”, zo schreef hij.