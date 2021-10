Schijnheiligheid heeft een naam en een gezicht: Wilders in 2014 over toeslagenfraude

Goed om nog even in de herinnering terug te halen, mocht je denken dat Wilders een hart van goud heeft en het opneemt voor de zwakkeren in de samenleving. Daar valt namelijk wel iets op af te dingen. Dit zei Wilders in 2014 in de Tweede Kamer tijdens een debat over toeslagenfraude:

Wilders vond het dus eigenlijk allemaal nog veel te slap. In de gevangenis met die handel en nooit weer een cent van de overheid. Als Rutte deze ronduit sadistische ideeën overgenomen had, was het leed niet te overzien geweest. Denk daar nog eens aan terug als Wilders zichzelf presenteert als de spreekwoordelijke Ridder op het Witte Paard.

Het hele debat valt hier terug te zien.

Uitgelichte afbeelding: Door Peter van der Sluijs – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56392212