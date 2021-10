Bernard Haitink, ruste in vrede allegro ma non troppo

Bernard Haitink, een “cultureel icoon” van Nederland overleden. Peter Storm allereerst aan het woord:

Haitink werd het meest bekend om ‘zijn’ uitvoeringen – ‘zijn’ tussen aanhalingstekens: al die orkestleden maakten het ook tot hun uitvoeringen – van Bruckner en Mahler. Bruckner vind ik mooi, Mahler vaak nog mooier, maar het is geen muziek die ik uit mezelf snel op zet. Om nu snel even wat van deze twee componisten er in te gooien als eerbetoon ga ik niet doen. Haitink was tegelijk een establishmentsfiguur, toen in de jaren zestig muzikale rebellen aan de deur bonkten en in 1969 zelfs tot actie overgingen toen Haitink dirigeerde. Hij gaf geen krimp, wat dan weer pleitte voor de ruggengraat van de man. Maar ik weet wel waar ik in dit soort conflicten sta, ook met terugwerkende kracht.

Dat is overigens geen muzikale smaakkwestie, maar een zaak van emancipatie: aan de kant van de rebellen, ook als die herrie maken en het establishment welluidendheid produceert. Haitink heeft het allemaal later wel goedgemaakt. Zijn uitvoering van de mooiste revolutionaire symfonie ever – de Zevende van Beethoven – is meer dan adequaat. Alleen de contrasten in het derde deel zijn te gering, waar in dat scherzo de langzame passages naar mijn smaak te snel worden gedaan waardoor de tegenstelling vervlakt. Het vierde deel – pure punk, allesverzengende rock’n’roll – gaat dan weer met gepaste furie. Maar ik kies voor iets dat Haitink volgens mij net nog iets beter ligt: de Eerste Symfonie van Johannes Brahms. Zo doe je zoiets. Helemaal, want snijden is hier vivisectie.

Rest in power amidst glorious music, Bernard Haitink.

Brahms, Symfonie nr. 1, op. 68, Concertgebouworkest, 1972

Laurent kiest inderdaad de zevende symfonie van Beethoven, niet in zijn geheel

Arnold kiest de Symphonie fantastique van Berlioz, op.14. Ook met het Concertgebouworkest.

Pyt kiest ook voor Brahms, The Chamber Orchestra of Europe: Brahms Symfonie no. 2 II Adagio non troppo

Er komt nog meer in de naaste toekomst, help ons onthouden….