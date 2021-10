Lucht! Eindelijk. Nobelprijswinnares Ressa: Facebook bedreigt de democratie

We zijn er nog lang niet: we moeten waarschijnlijk nog zeker vijf of tien jaar zuchten onder framing, nepnieuws en desinformatie, verwarring en onverdraagzaamheid op enorme schaal, vooral via Facebook. Want ruzie verkoopt…

Maar… Filipijnse journaliste Maria Ressa’s interview wegens het winnen van de Nobelprijs met BBC-interviewer Steven Sackur van HARDtalk, kreeg 1 miljoen bezoekers op Facebook. Op Youtube ruim 400.000 – een absoluut record voor de BBC.

Maria Ressa zegt hardop en met stevige argumenten dat Facebook de democratie aantast. Intussen weten we langzaamaan hoe, via rare programmering en bewust wegkijken. Nu nog hoe we er vanaf komen…

Ressa kreeg in maart al de Middelburgse ‘Four Freedoms Award’. Twee weken terug volgde de Nobelprijs samen met de Russische oprichter van ongeveer de enige onafhankelijke Russische krant Novaja Gazeta, Dimitri Moeratov. Van zijn krant werden al zes journalisten vermoord. Zes…

Maria Ressa is al tien keer gearresteerd en één keer veroordeeld.

Wat doet en zegt Maria Ressa precies?

⦁ in 2012 begon ze met een clubje vrouwen Rappler.com, een onafhankelijk onderzoeksplatform

⦁ daarvoor werkte werkte ze o.m. bij ABS-CBN, het grootste televisienetwerk van de Filipijnen en als correspondent in Indonesië voor CNN

⦁ Ressa publiceerde op Rappler als één van de eerste uitvoerig over desinformatie op sociale media, vooral Facebook.

⦁ In 2016 beschreef Rappler hoe presidentskandidaat Rodrigo Duterte online trollen inzette en hoe die berichten met nepnieuws over de Filipijnen verspreidden. Uiteraard vielen trollen Ressa aan. De redactie en Ressa zelf krijgen nog steeds constant beveiliging.

⦁ ze publiceerde dat er nu al minstens 19 Filipijnse journalisten zijn vermoord sinds Dutertes aantreden

⦁ ze is drie weken terug in de Filipijnen veroordeeld wegens cyber-laster, beroep loopt; ze citeert Duterte die journalisten ‘misdadigers‘ noemt

⦁ ‘Facebook is biased against facts’ en ‘a threat to democracy’ zegt ze simpelweg

In 1936 kreeg een journalist voor het laatst de Nobelprijs voor de Vrede, de Duitser Carl von Ossietzky voor het onthullen van de herbewapening van Duitsland na WO-I. De nazi’s arresteerden hem in 1933 en hij overleed na martelingen in 1938, 48 jaar oud. Hij kon de prijs niet zelf in ontvangst nemen.