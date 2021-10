Israel bouwt nieuwe nederzetting middenin Hebron, en dat is nog lang niet alles

Israelische kolonisten in Hebron zijn deze week begonnen met het bouwen van een nieuwe nederzetting in het centrum van de Palestijnse stad Hebron, meldt Vrede Nu. Het betreft 31 huizen die worden gebouwd op wat vroeger het centrale busstation van de stad was, vóór Israel het jaren geleden ontruimde en er een inmiddels ontruimde militaire basis van maakte In Hebron – een stad van ruim 200.000 Palestijnse inwoners – zijn eerder al verscheidene joodse nederzettingen opgericht, wat betekende dat de belangrijkste straten in het commerciële centrum al goeddeels onbruikbaar en onbegaanbaar zijn geworden voor Palestijnen. Het is echter voor het eerst in 20 jaar dat middenin Hebron een nieuwe joodse nederzetting verrijst.

Het plan voor de nederzetting werd al in 2017 goedgekeurd door de Hogere Commissie voor Planning van het “Burgerbestuur”, de misleidende naam van het Israelische militaire gezag op de Westoever, In 2018 reserveerde de Israelische regering 21,6 miljoen shekel (plm 5,5 miljoen euro) afkomstig uit budgetten van diverse ministeries voor het project.

De gemeente Hebron en de NGO Vrede Nu brachten bezwaren in tegen de bouwvergunning, maar die werden twee weken geleden verworpen door het Gerechtshof. Er zal de komende dagen een hoger beroep worden aangetekend bij het Hooggerechsthof, maar de bouw is intussen begonnen.

Het is overigens lang niet het enige dat de Westoever te wachten staat. Op woensdag 27 oktober zal de Hogere Planningcommissie van het “Burgerbestuur” zich buigen over 30 plannen voor de bouw van in totaal 2.862 nieuwe woningen in nederzettingen, waarvan alleen al 629 in de nederzetting Eli, ten noorden van Ramallah. Ook zullen twee zogenaamd illegale (dat wil zeggen tot nu toe ook door Israel niet erkende) nederzettingen alsnog worden gelegaliseerd Het gaat om Mitzpe Danny dat nu officieel “Michmash Oost” zal gaan heten om niet voor een nieuwe nederzetting door te gaan, en Haroeh Haivri, dicht bij het Bedoeïenendorp Khan al-Ahmar bij Jeruzalem. (Voor het internationale recht zal de legalisering overigens niets uitmaken, alle Israelische nederzettingen zijn namelijk illegaal).

Op 1 november komt de Planningcommissie dan opnieuw bijeen om ook 1.303 nieuwe plannen goed te keuren voor Palestijnse huizen in “Area C” van het bezette Palestijnse gebied. De 1.303 zijn een schijntje vergeleken bij de 5.000 die oorspronkelijk in 2017 op de nominatie stonden, een plan dat onder rechtse druk weer werd ingetrokken. (Iets dergelijks gebeurde ook in 2019, en nogmaals in januari van dit jaar toen Netanyahu plannen van minister Gantz torpedeerde). Het is echter toch wel meer dan normaal, want bouwvergunningen in het onder Israelisch bestuur staande “C gebied” worden eigenlijk nooit aan Palestijnen toegekend. Het is dan ook – samen met de onlangs toegekende 4.000 vergunningen om op de Westoever te wonen voor mensen die daar al jaren illegaal woonden en hier tevergeefs op hadden gewacht – een soort zoethoudertje van deze regering. Zij probeert daarmee een beetje goed te maken dat er zolang zij aan het bewind is geen stappen zullen worden gezet op het gebied van vredesbesprekingen.



Met de bijna 3.000 nieuwe woningen voor de nederzettingen is het echter nog niet gedaan. Op 6 november komt de Planningcommissie namelijk opnieuw bijeen.Dan gaat het om een plan voor niet minder dan 9.000 nieuwe woningen op het terrein van wat vroeger de Palestijnse luchthaven Atarot was, iets ten noorden van Jeruzalem. Het wordt een nieuwe”wijk” van Oost-Jeruzalem die de Palestijnse aanhangsels van de stad Qalandiya en ar-Ram afgrendelt van het eigenlijke Jeruzalem, maar in feite dus een nieuwe nederzetting zoals andere joodse wijken die in de afgelopen jaren rond de stad zijn gebouwd, zoals Gilo, Har Homa, East Talpiot, Pisgat Ze’ev, Ramot en Neve Ya’acov.



(Foto: Busstation in Hebron in de jaren tachtig (Vrede Nu))