@Ruttedoctrine, oftewel laag, lager, laagst bij het CDA

Neenee, ik ga niet kankeren. In het nieuwe boek van Thijs Boer en Peter Kee (BNNVARA) Code Rood leest u hoe het CDA als goede polderpartij het laagste punt van Nederland opzocht – EN VOND!

Oftewel een gluipvuilcampagne plande tegen Rutte vlak voor de verkiezingen, waar het natuurlijk niet zou gaan over z’n strakke scheiding of pak, steun aan defensie en de dividendklasse of zijn verrukkelijke lach.

En toen durfden de reclamebureaus niet… Wát?? Re.. die niet dur…? Wél tonnen wansmaak uitstorten, duizenden verdraaiingen, decennia eenzijdigheid – dat mag dan wel zonder schaamte of wroeging of durf?

Giroblauw past bij jou, Pearle, Pearle Pearle!

Of Bussum: Hart van ’t Gooi! En dan De krant van wakker Nederland? Heerlijk, helder Heineken… Maar vooral: Leuker. Kunnen. We. ‘T. Niet. Maken.

En dan de echte vervuiling zoals van Shell, dat afgelopen augustus nog billekoek kreeg wegens gelogen CO₂-claims.

Nooit begrepen waarom ik zo graag naar de BBC of België kijk?

Sorry, even hoe en wat.

Het CDA moest wat… vlak voor de verkiezingen ontstond in februari het idee om vieze filmpjes over onze Mark te verspreiden via ‘sociale media’. En dan vooral lekker stiekum niet zeggen dat die van het CDA kwamen! Dat moest dan allemaal op een Twitteraccount: @Ruttedoctrine. Natuurlijk met wat pesterige advertenties.

En dan, tromgeroffel: Pieter OmTzigt! Die deed mee. Lees verder…

Het idee kwam van CDA-miljonair Hans van der Wind – van de quote: ‘Een kameel kruipt makkelijker door het oog van een naald dan dat een rijke in de hemel komt’. Dit uit de vandaag losgelaten nieuwe bijbelvertaling (ik kón niet w…).

Ook ‘media-adviseur’ Martin van Putten deed mee en ja hoor! Ons Laatste Eerlijke Kamerlid Pieter OmTzigt (sorry, ook Renske…), op dat moment nog bij het CDA. Onze Pieter wist toen nog niet dat zijn dagen daar al geteld waren en hij gewogen was… en te licht bevonden. Mene tekel…! (Zoek dat maar lekker op in de nieuwe bijbelvertaling). Van je vrienden…

Maar gek genoeg konden ze geen producent strikken voor de filmpjes, zeggen Broer en Kee. Angst fressen Seele auf! roep ik dan. Ja, zo ben ik.

Want er zou wel eens een reclamespook uit de weerwolvenkelder van het CDA kunnen kruipen:

R E P U T A T I E S C H A D E!

En wat is zo’n stukje als dit dan? Of al die heerlijke berichten in al die andere media? Voorpagina AD, op tv bij Op1, op Spraakmakers bij Radio1, op… op… kortom: volgens Google om 10:00 gisterochtend 1.350 hits op “code rood” plus Kee. Op één ochtend. Om 10:10 al weer 1.390…

Wát voor schade zei je? Repu… hou toch op, je snapt ’t allang. Maar volgens het CDA vond hun ‘campagnestrateeg’ en Kamerlid Pieter Heerma het niks. Wanneer hij er precies van hoorde, zullen we wel nooit weten. En Wopke of ‘campagneleider’ en ex-militair staatssecretaris Raymond Kops? Ja, ach… die zeggen zoveel…

Goed, zo’n boek.

O ja: royeren die deugnoten? Nou, het wordt wat stil bij het CDA dus laten we dat nou…

Moeten we niet eens verkiezingen zonder campagnes gaan doen? Gewoon op basis van een gemiddeld rapportcijfer door het jaar heen? Scheelt een enorme berg weggegooid papier vol vervuiling en vals licht. Wie durft? Het CDA en de VVD zeker niet… ik zou denk ik bijna automatisch een keer stemmen op een partij zonder.

PS: ehh… nee toch maar niet.