SP doet een vlucht naar voren tegen eenling Simons

Ach ja, de SP. En dan is Renske Leijten nog een van de sympathiekste, zoniet HET sympathiekste Kamerlid van deze club. Hoe toevallig dat ze deze uitval doet in de dagen waarin een volkomen zuivering van de gelederen in haar partij plaatsvindt. En het mag nog sjiek genoemd worden van Simons dat ze dit geheel buiten beschouwing laat bij haar reactie op een aanval vanuit het niets tijdens nota bene een begrotingsdebat over binnenlandse zaken.



De SP is te gretig met het te woord staan van GeenStijl, “The Post Online” en dergelijke media, misschien past het bij het terugwinnen van het kiesvee van Wilders, een voornemen dat Lilian Marijnissen ooit heeft uitgesproken. Het zal zinloos blijken maar het beschadigt de SP volkomen.

Ik werd in dit verband er aan herinnerd dat Jasper van Dijk van deze club nog twee jaar geleden heeft gezegd dat zijn partij “het” allemaal voorzien heeft:

‘Kijk eens in Kanaleneiland en Overvecht in Utrecht of in Amsterdam-West. Het integratiebeleid verloopt zeer moeizaam. De SP heeft dat in de jaren 80 al benoemd, met de omstreden nota Gastarbeid en Kapitaal. De bottom line van die nota was: als er migranten komen, dan moet je werken aan integratie van die migranten, anders wordt het een mislukking en krijg je parallelle samenlevingen. En daar heeft de SP gelijk in gekregen.’

Gastarbeid en kapitaal is hier op de site terug te vinden in de Zomerzotheidserie. Ik ga er niet speciaal naar verwijzen, ook niet naar de herkomst van het bovenstaande citaat op een site die hier als besmet aangemerkt mag worden, als u het wilt vinden vindt u het wel. De omstreden genoemde nota is nooit ex cathedra ingetrokken.

BIJ1 zal nooit groot of groter zelfs dan nu worden en de SP is ten ondergang gedoemd. En er zitten 28 fascisten in de Tweede Kamer en 17 in de Eerste Kamer. En ze kunnen niet ophouden met lachen over deze vertoning in de Kamer.

U hoeft niet te kijken maar het moet maar gedocumenteerd zijn: