Waarom een Chinese koude oorlog het einde van de klimaatredding betekent

Grote woorden… niet geschikt voor de ontbijttafel. Maar kijk zelf maar of de redenering niet even simpel en begrijpelijk is als een boterham met jam…

Als China doorzet met bijv. de inname van Taiwan, dan ontstaat er oorlog met eerst Japan, Zuid-Korea en de VS, dan meteen ook met Australië en de UK, dan onvermijdelijk de NAVO-rest en dan stopt elke serieuze aanpak van de klimaatredding één of twee of drie jaar. Dat kan best het einde van onze beschaving betekenen, zoals dit jaar van vuur en vloed al als mogelijkheid begon te tonen. Niet in één week, maar ongeveer in een jaar of twee. Hele nare jaren…

Xi Jinping wil nog tijdens zijn bewind Taiwan inlijven. Hongkong is tenslotte prima gelukt… Hij is niet zo dom om dan meteen maar een oorlog te beginnen, maar het eerste Chinese vliegdekschip is al een paar jaar klaar en het tweede ook. De derde komt eraan.

Ik noem nog even de heikele puntjes

de nieuwe Chinese raketten van deze week, 6 maal de geluidssnelheid

de Huawei-ruzies in de VS en Canada

de Oeigoeren

de Australisch-Amerikaanse onderzeeërs

net deze week is er een opvallend – klein? – geschil rond het Confucius-instituut in Düsseldorf. Is er een oplossing in zicht? En wat doet Duitsland met zijn grote Volkswagen- en Mercedesfabrieken in China?

een CO₂-grensheffing?

de Chinese overheersing in Afrika?

De 11 vliegdekschepen – jawel – van de VS varen op kernreactoren. China heeft nu de Liaoning en de Shandong. De Hainan, een helikopterschip, is sinds 23 april 2021 in aanbouw. En wat kost zo’n ding? Vraag het gerust, het antwoord maakt op dit moment weinig uit. Te veel! Veel te veel!

Zouden die drie qua investering niet genoeg zijn om heel China klimaatgroen te maken? Vast wel… Die 11 van de VS zeker: goed verspreid afmeren in de staten, en dan kabeltje overgooien… en de rest van de jongens en meisjes aan boord kan naar huis. Op zo’n schip zitten er al gauw 2- tot 4.000 mensen – plus dan nog wat erbij hoort op beschermende schepen, in de haven en op de administratie. En elk schip kost tussen 3 en 4 miljard euro.

De Britten hebben er twee, de Queen Elizabeth en de Prince of Wales. India heeft er ooit een gewoon besteld en ontvangen uit Rusland en maakt nu plannen voor een tweede die rond 2030 mee mag doen.

Toch hou je forse risico’s ondanks alle afweer met radar en andere superslimme elektronica. Het grootste vliegkampschip uit WO-II, de Japanse Shinano, kwam op 19 november 1944 in dienst, en eindigde alweer op 29 november 1944. Jawel: na tien dagen… Met alle geleide wapens van nu zijn de risico’s oneindig veel groter en het opblazen van een kernreactor blijkt dan natuurlijk ook nog een milieuramp.

Om van de nucleaire onderzeeërs maar te zwijgen – dat zijn er nu zo’n 75 met elk honderd tot tweehonderd atoomraketten.

Dus: wat moeten we doen? Wat zullen we eens bedenken?

Er is maar één antwoord: gewoon doorgaan met de strijd, met protesten, met diplomatie. Liefst met tandje erbij…

– Uitgelichte afbeelding: Door Baycrest – Eigen werk, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60980675