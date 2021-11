Onderstroom: Oorspronkelijke accumulatie

Deze maand gaan we door over kapitalisme. Elmo is weer te gast en hij en Alex praten over kapitaal accumulatie, specifiek over oorspronkelijke accumulatie en hoe mensen en middelen het kapitalistisch ingeslagen worden.

Daarvoor doet Elmo een langer verhaal over het leven van Johannes van den Bosch, een Nederlands politicus dus zowel thuis als in de koloniën van Nederland, met veel geweld kapitalisme aan mensen heeft opgelegd.