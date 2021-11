Eén container van Sjanghai naar Rotterdam: van € 800 naar € 8.000 en de nieuwe armoede

Net als u volg ik de tarieven van containers dagelijks. Nu van € 800 naar € 8.000 van SJH naar R’dam – jazeker! Al was het maar omdat ik wekelijks mijn fix moet hebben bij de Action in de categorie drie voor een tientje. Ik zwijg maar over mijn nachtmerries van lege scha…

Corona gaat mij en al die andere verslaafden de das om doen… want er zijn allerlei containerhavens door corona op halve kracht. En te weinig vrachtwagenchauffeurs – ondanks de ‘ínstroom’ van hoogblonde Vlaamse eenhapsmokkels die met hun opgemaakte ogen dicht en één gelakte pinknagel aan het stuur achteruit inparkeren… De douane doet ook overal ongelofelijk zijn best, maar ja: ziekteverzuim hè…

U voelt al wat ik door moest maken toen het Suezkanaal even vastliep afgelopen maart… ik durf dan ook bijna niet terug te denken aan de Zesdaagse oorlog, toen het kanaal maar liefst acht jaar dicht was…! Jawel, ACHT! Hoe hebben we dat ooit overleefd…? Help!

En ja inderdaad, ik stak in maart elke dag kaarsjes op voor het MS Ever Given (dus niet ‘DE’ MS, want MS betekent hier ‘motorschip’, en let op: Twee Woorden Voor De Naam!).

Voor de liefhebbers (sorry, dames): het schip verplaatst bijna 200.000 ton, en ter vergelijking: mijn oude schip, het passagiersschip SS Rotterdam van de HAL (waar ik mocht varen onder commodore Auke de Jong, God Hebbe Zijn Ziel, en ja, ik heb hem wel eens ontmoet) doet niet meer dan 35.000, en was destijds het grootste Nederlandse passagiersschip.

Waar waren we toen u me onderbrak?

Leidt het tot nieuwe arnoede als er geen rommel uit Chinese dwangarbeiderskampen en Mongoolse beschermde werkplaatsen hier arriveert, of het nu via de Action of via Ali Baba is? Nee, niet echt.

Kijk naar het voorbeeld van de Farma Industrie. Jazeker, grotendeels deugnoten uit de dividendklasse – maar opeens kregen we vorig jaar door dat we NUL grote farmafabrieken meer hadden in de EU – of Nederland.

Weg Philips Duphar uit Weesp. Ik rijd er nog wel eens voorbij, maar wat er nu zit is me niet duidelijk.

Weg Gist Brocades uit Delft.

Weg Organon Oss waar ze NB voor het eerst ter wereld insuline (ja echt) maakten en natuurlijk de… anticonceptiepil – met dank aan de Joodse stichter Arnold van Zwanenberg en zijn zoon Saal, die de nazi’s overleefde.

Ik moet Janssen Pharmaceutica niet vergeten, nu deel van Johnson & Johnson, maar toch nog met enkele fabrieken in België en in Nederland. Ze maakten als eersten domperidon, tegen overgeven. (Mannen kunnen daar borsten van krijgen zoals ik zelf merkte…). Ik heb jaren terug één keer baron Paul Janssen kort ontmoet – jaja, in België maken ze rijken gewoon baron. Nu ik erover nadenk: Baron en dan ‘Janssen’? Had dat niet minstens Baron van Molensloot tot Kwezelghem moeten zijn? Maar Janssen…?

Nu is dankzij de containertroubles dit Europese gebrek helder geworden, ook aan politici. We krijgen daardoor weer Europese bedrijven die van alles – begin maar met medicijnen – gaan maken. En zeker, dan kunnen we aanzienlijk minder ‘spullen’ bij de Action kopen. Dit wordt dus voor de toeslagengezinnen en de bijstandsmoeders de laatste ‘leuke’ Sinterklaas en ‘leuke’ kerst – als die al een ‘leuke’ december tegemoet zien. Tsja.

Maar de echte armoede en ellende komt van het neoliberalisme, door de belastingdienst, huizenspeculanten, door flexwerk, door afbraak van de zorg. Zou onze neobendeleider Rutto-de-Grutto nu eindelijk na de nieuwe belastingschandalen opkrassen? Nee, ik ga niet vloeken.

O ja 1: Oss heeft net aangekondigd te gaan vieren dat daar 100 jaar farmabedrijven zitten. De plaats noemt zich nu ‘farmahoofdstad‘…

O ja 2: kan alle invorderingen huisuitzettingen bij toeslagenslachtoffers vanaf de intocht van Sinterklaas, 13 november, worden opgeschort tot 13 januari 2022? Heel graag.