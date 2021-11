Bewijs ontbreekt in vertrouwelijk Israelisch dossier over banden met zogenaamde terreur van 6 NGO’s

Drie media hebben de ”bewijzen” in handen gekregen die de beschuldigingen moeten staven dat zes Palestijnse mensenrechten- en hulporganisaties ”terroristische organisaties” zouden zijn. De media, de Israelische internetfora +972 en Local Call, plus het Amerikaanse The Intercept, zijn echter tot de conclusie gekomen dat de vuistdikke, vertrouwelijke dossiers, nauwelijks een spoor van bewijs bevatten, zo melden drie auteurs op de site +972.

De zes organisaties zijn de mensenrechtenorganisatie Al-Haq, de organisatie Addameer dat de verdediging verzorgt van Palestijnse gevangenen, Defense For Children International-Palestine (DCI-P) dat zich bezighoudt met de vele kind-arrestanten en kinderrechten in het algemeen, Bisan Center dat trainingen verzorgt voor organisaties van de ‘civil society’, de Union of Agricultural Work Committees ( UAWC) die boeren bijstaat die worden bedreigd door uitbreiding van de nederzettingen en Israelische diefstal van land, en de Union of Palestinian Women’s Committees, die opkomt voor vrouwenrechten. Alle zes deze organisaties werden op 22 oktober door de Israelische minister van Defensie, Benny Gantz, op de lijst van ”terroristische organisaties” geplaatst. Zij zouden een soort van ”façade” zijn van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) en de hulpgelden die zij van donorlanden ontvangen doorsluizen aan het PFLP om er ”terreurdaden mee te financieren”. Nederland is één van die donorlanden, het geeft subsidie aan al-Haq, DCI-P en UAWC.

Israel heeft al langer beschuldigingen jegens die organisaties geuit. De verklaring van Gantz was daar een soort bekroning van. In Israel staan ze nu op de zwarte lijst. Later werd duidelijk dat de militaire commandant van de Westoever de zes niet ook apart via een militaire order in de bezette gebieden als ”terroristisch” zal aanmerken. De zes zijn daarmee niet strafbaar in bezet gebied. De Israelische regering zou hun het werken ook niet onmogelijk willen maken. Gantz’ verklaring, zo meldde de krant Haaretz, had vooral tot doel de donorlanden te ontmoedigen de zes te blijven subsidiëren.

lsrael is daar al sinds mei 2021 mee bezig. Afgezanten stuurden toen een vertrouwelijk dossier van 74 pagina’s, opgesteld door de Shin Bet, naar vertegenwoordigers van Europese landen, in de hoop hen te overtuigen te stoppen met betalen. De drie media hebben dat dossier intussen in handen. Ook hebben hoge functionarissen van ten minste vijf van de Europese landen laten weten dat het dossier geen “concreet bewijs” bevatte. Onder meer de minister van Buitenlandse Zaken van België en de Nederlandse minister Kaag zeiden in verklaringen aan hun parlementen dat er geen concrete aanwijzingen in zaten.

lsrael heeft inmiddels ook afgezanten naar de VS gestuurd om daar eveneens de beschuldigingen te onderbouwen. De afgezanten hebben in grote trekken hetzelfde dossier van 74 pagina’s bij zich. De reacties in Washington zijn ongeveer hetzelfde als in Europa.



Het dossier is vooral gebaseerd op getuigenverhoren van twee boekhouders die zijn ontslagen door hun werkgever, de Health Work Committees, omdat ze daar hadden gefraudeerd. (De Health Work Committees stonden niet op lijst van Gantz, zij werden in 2020 al buiten de wet verklaard). De twee boekhouders, Said Abdat en Amro Hamuda, zitten nog steeds in Israelische detentie. Zij zijn beiden meer dan 70 uur ondervraagd en dat volgens hun advocaten ook in gedwongen pijnlijke houdingen die neerkomen op marteling. Ook werd gedreigd dat hun vrouwen en kinderen zouden worden opgepakt. Niettemin komen de twee niet verder dan algemeenheden, zoals verklaringen ”dat iedereen nu eenmaal weet dat de genoemde organisaties frontorganisaties van het PFLP zijn”. Ook komen zij met verklaringen dat de organisaties het PFLP zouden hebben betaald om onschuldige zaken als dabke lessen (dabke is een volksdans) of poëzie bijeenkomsten te financieren. Tastbare bewijzen ontbreken echter geheel.

De media, +972, Local Call en The Intercept, hebben ook de uitgebreide versie van de verhoren door de Shin Bet in handen gekregen, waarop het rapport van 74 pagina’s is gebaseerd. Uit die verslagen blijk onder meer vooral hoe slecht de twee van de situatie van deze organisaties op de hoogte waren. Zo noemden zij bijvoorbeeld Khalid Jarrar, een PFLP-lid van het Palestijnse parlement, als voorzitter van Addameer. Die functie bekleedt zij echter al een flink aantal jaren niet meer.

Sinds mei heeft Israël bij drie van de zes organisaties invallen uitgevoerd, computers en dossiers in beslag genomen om te proberen aanvullend bewijs te vinden voor banden met de PFLP. Hoge functionarissen uit twee Europese landen die met +972, Local Call en The Intercept spraken op voorwaarde van anonimiteit, zeiden echter dat, sinds de aankondiging van Gantz, Israël alle verzoeken om meer informatie over de kwestie heeft genegeerd. Hoge functionarissen uit drie andere Europese landen hebben hierover verklaringen afgelegd aan de media. België en Zweden zeiden onafhankelijke audits te hebben uitgevoerd naar het financiële gedrag van de zes organisaties in kwestie en hun connectie met het PFLP. Geen van beide landen vond enig bewijs voor de beweringen van de Shin Bet.

Ook verschenen bij Abu Pessoptimist