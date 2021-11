FVD als verdienmodel voor Baudet

Onderstaand betoog is oorspronkelijk een twitterdraad van Piet Lekkerkerk. Voor de leesbaarheid hebben we er een lopend verhaal van gemaakt.

Er verschijnen hier en daar berichten over de financiën van het FVD. Het ministerie van BiZa heeft de jaarrekeningen van de politieke partijen gepubliceerd in het kader van de wet op de partijfinanciering.

Over de jaarrekening van het #FVD is het nodige te zeggen.

Thierry Baudet en het FVD-bestuur hebben een constructie in het leven geroepen om zichzelf te verrijken.

Dat gaat in tegen de reglementen van de het FVD, die voorschrijven dat bestuurders geen vergoeding krijgen en medewerkers sober beloond worden.

Als je het financieel jaarverslag kritisch leest, blijkt het FVD-bestuur – niet erg verrassend – de regels aan de laars te lappen. In het jaarverslag staat namelijk dat de Vereniging Forum voor Democratie een BV heeft opgericht.

Het bestuur noemt als reden de snelle stijging van de omzet van de webshop.

Die blijkt volgens de jaarrekening van 2019 niet gegroeid, maar gedaald van ca. € 67.000,- naar € 58.425,-. ‘Amsterdam’ Books’ dat ook in de BV zit, is niet erg druk geweest met 3 boekjes.

Het was dus niet de omzet die het bestuur noopte tot oprichting van de BV. De omzet van boeken en webshop is in het jaarverslag van 2020 niet meer duidelijk voor de leden, want het valt onder de Forum voor Democratie BV.

En het bestuur geeft geen jaarrekening van de BV.

Voor de vereniging FVD was de oprichting van de BV geen succes. Maar voor wie wel?

Dat is een retorische vraag. Amsterdam Books keert namelijk zeer hoge royalty’s uit aan Thierry Baudet, die, ik herhaal, volgens de partijregels geen betaling hoort te krijgen.

Baudet strijkt 3 tot 5 keer meer royalty’s op bij het eigen Amsterdam Books dan hij voorheen kreeg van uitgever Mai Spijkers (Bert Bakker). Waar het FVD voorheen de boekhandelsmarge overhield aan de verkoop van boeken, is dat nu een stuk minder. Dat is na te rekenen.

Uit de jaarrekening van het FVD blijkt dat Forum voor Democratie BV in 2020 € 86.425 uitkeerde aan royalty’s aan THPB Media, de BV van Baudet. Veel geld als je dat afzet tegen het resultaat van de BV: € 29.231,-.

Baudet gaf zijn inkomsten niet op bij de Tweede Kamer.

Voor het leiden van Forum voor Democratie B.V. trok de partij Silvio de Groot aan. Op de ALV in januari 2021 werd hij penningmeester. Op de ALV van 13-11 a.s. moet hij het veld ruimen voor kamerlid Freek Jansen.

Volgens de partij is De Groot ervaren. (Bron: Nu)

De ervaren De Groot sluit deals met de enige auteur die de uitgeverij rijk is, waar de partij weinig aan overhoudt.

Dat geldt niet voor Silvio de Groot. De loonkosten van het FVD zijn in 2020 van € 93.450 naar € 297.268 gestegen, terwijl er 1,65 fte bijkwam.

Oftewel: € 200.000 aan loonkosten erbij voor ca. 1,5 persoon meer. Het sobere beloningsbeleid geldt kennelijk niet voor Silvio de Groot, terwijl objectief is vast te stellen dat deze ‘ervaren uitgever’ de partij meer kost dan oplevert.

Citaat @harmbotje/ @CohenMicha

Het bestuur heeft de constructie met de BV opgetuigd en door de partij laten financieren. Aan het eind van 2020 had Forum voor Democratie BV een schuld aan de partij van € 107.196. Het FVD heeft veel promotiekosten voor de rekening genomen en personeel betaald.

Wellicht dat de overgebleven leden tijdens de ALV van het #FVD kritische vragen gaan stellen over het financieel beheer en ook waarom @ralfdkkr de jaarrekening, waaruit blijkt dat de partijtop zich verrijkt heeft ten koste van de leden, in zijn eentje goedkeurde.

Er is nog genoeg ‘klein bier’ dat al hier en daar genoemd is: de fotografierekening van de vriendin van Baudet; Eric de Bie die de oprichtingsakte van FVD BV passeert, dat de BV de voorraad handelsgoederen t.w.v. € 74.000 krijgt; de 1,2 miljoen ‘campagnekosten’.

En natuurlijk is er nog de vraag hoe we in deze situatie beland zijn. #Baudet was immers eind 2020 toch opgestapt of zelfs geroyeerd door plaatsvervangend voorzitter @lennartvdlinden?

@lennartvdlinden, nu weer gemeenteraadslid in #Barendrecht, en senator voor JA21, is met Rob Rooken en Olaf Ephraim verantwoordelijk dat complotwap, Holocaustontkenner, racist en antisemiet Baudet weer de beschikking kreeg over de miljoenen in de partijkas.

Met dank aan @harmbotje die al in februari een voorschot nam op deze jaarcijfers en wiens artikel ondersneeuwde in de corona-lawine.

Bijna alles had ook hij al gesignaleerd.

Het is in Nederland niet gebruikelijk dat politici elkaar de maat nemen op dit soort punten. Toch hoop ik dat sommige Tweede Kamerleden (@ngundogan77, @swsjoerdsma of @SylvanaBIJ1), na een check van deze gegevens, nu wel bij de Kamervoorzitter aan de bel zullen trekken.

Volgens mij speculeren het #FVD en @thierrybaudet erop dat toch niemand hen op dit soort gedrag aanspreekt.

Bewijs hun ongelijk.

En verder hoop ik dat journalisten bovenstaande checken en er aanleiding in zien aandacht aan te besteden.

Piet Lekkerkerk

Uiteraard heel veel dank aan Piet. Volg hem ook op Twitter: @PietLekkerkerk

uitgelichte afbeelding: Door Elekes Andor – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46878581