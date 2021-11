Woonopstand eist onafhankelijk extern onderzoek naar politiegeweld

Statement over raadscommissiedebat Rotterdam van 4 november jl.

Rotterdam, 6 november 2021

Wij zijn verbijsterd over het verloop van het debat dat 4 november plaatsvond over het politieoptreden tijdens de Woonopstand-demonstratie 17 oktober. Vijftien demonstranten spraken in en deelden hun vaak emotionele verhaal over het absurde, verwerpelijke en gewelddadige politieoptreden. Na veel vragen en weinig antwoorden gaf politiechef Westerbeke toe dat hij niet alle informatie heeft en dat er misschien fouten zijn gemaakt. Toch weigert burgemeester Aboutaleb een onafhankelijk onderzoek in te stellen. Dit ondanks het feit dat de insprekers, minister Grapperhaus, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), Woonbond, Bond Precaire Woonvormen, Recht op de Stad, Amnesty en anderen daar met klem toe oproepen. Ook is er een raadsmotie die hiertoe oproept.

Het fysieke en emotionele leed van slachtoffers is door de burgemeester na de demonstratie volledig genegeerd. Vier dagen na de demonstratie op 17 oktober is het eigen optreden goedgekeurd met een brief zonder wederhoor bij demonstranten en organisatie. Daarna keurde hij het goed dat de politie actief selectieve dronebeelden verspreidde. De burgemeester is bezig met beeldvorming, zijn eigen gelijk en vindt waarheidsvinding lastig en overbodig. Als je niks te verbergen hebt dan is een onafhankelijk onderzoek naar de feiten toch niet erg?

Een extern onderzoek is nodig omdat er duidelijk excessief is opgetreden en we de feiten niet boven tafel krijgen als we een gesprek aangaan. Politiechef Westerbeke stelde onlangs in het AD: “De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we uiteindelijk weinig hebben gevonden.” […] “Je kan dus stellen dat het mogelijk rustig was gebleven wanneer we niet hadden ingegrepen”. Noch uit de brief van de burgemeester, noch uit de toelichting van de politiechef en het OM tijdens het debat zijn de feiten boven tafel gekomen. De politie en Woonopstand (een vrijwilligersorganisatie) zijn hierin ook geen gelijkwaardige partijen.

Wij zijn diep teleurgesteld in de politieke partijen die voorstellen dat wij een feitenvrij meditation gesprek moeten aangaan en die niet begrijpen dat het demonstratierecht van duizenden burgers is geschonden. Een onafhankelijk onderzoek dient een groter doel, namelijk het waarborgen van het demonstratierecht in de toekomst.

Wij hebben ons ingespannen om de problemen voor en tijdens de demonstratie helder te krijgen, zie ons zwartboek en ons statement van 2 november jl. Wij hebben donderdag ons verhaal verteld aan raadsleden en de burgemeester. Wij zijn in ons statement duidelijk over de problemen die onderzocht moeten worden. Een uitgebreidere analyse van het raadsdebat op 4 november volgt later.

Wij eisen een onafhankelijk extern onderzoek naar het excessieve politieoptreden op 17 oktober. Pas daarna is er een basis voor gesprekken en herstel van vertrouwen dat het demonstratierecht bij het Rotterdamse stadsbestuur en politie in goede handen is.

Bron: Woonopstand