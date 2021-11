Nederland heeft al jaren een vaccinatieplicht

Het is duidelijk: vaccineren helpt, zoals je kan zien bij difterie, kinkhoest, tetanus en polio oftewel DKTP – en in Israël (ja Israël ja – nou en?) waar ruim 90% ingeënt is en de derde prik standaard. De grenzen daar zijn onder voorwaarden weer open voor gevaccineerden uit het buitenland, lockdown of afstandsregels allemaal weg. Het kán dus wel – als we maar allemaal mee doen.

Er blijken twee Nederlandse precedenten voor verplicht vaccineren: hepatitis-b en defensie.

Maar even dit: de Kamer nam met viervijfde meerderheid op 3 november een motie aan om de derde prik voor 60-plussers eerder dan december te geven. Ik belde mijn eigen GGD Gooi en Vechtsreek de volgende dag. Wist van niks. O ja, echt? zeiden ze…

Ik ben een simpel iemand, echt waar: ik doe gewoon wat mijn dokter en specialisten zeggen. Daar heb ik die namelijk voor. Zo kwam ik drie maal van een longontsteking af, redde ik het na een bloedvergiftiging en heb ik nauwelijks last meer van mijn hartkwaal. Etcetera – en ik ga niet zelf mijn vingers blauw goochelen of urenlang turen en tekstverklaren met bijsluiters. Dus ga ik op 16 november opnieuw de griepprik halen, plus meteen die tegen pneumokokken. En mijn kinderen hebben qua vaccin alles gehad wat Nederland biedt.

In 2011 kwam hepatitis-b bij het rijksvaccinatieprogramma.

Nu kwam ik verder tegen dat stagiaires in de zorg verplicht ingeënt moeten zijn tegen hep-b. Anders mogen ze simpelweg het ziekenhuis, verpleeghuis of de thuiszorg niet binnen.

Dat is één.

Verder liet generaal Bauer – de hoogste man bij defensie – een week terug op tv weten dat militairen alleen uitgezonden worden als ze zijn gevaccineerd tegen corona. Het staat ook op hun site. Bij defensie gaat dat allemaal wat direkter dan tussen u en mij. Dat is twee.

Er bestaat dus in NEDERLAND allang een vaccinatieplicht.

Dat het politiek geen één-tweetje wordt – dat snap ik. Maar als nu na defensie de KLM, de NS, de ING en zo nog wat halve of hele staatsbedrijven volgen, dan zijn we er redelijk snel.

En o ja: kan de regering of het RIVM Zo Snel Mogelijk onderzoeken wat Nederlanders nu weten over corona, of niet weten – zodat de voorlichting Z-S-M het fake news en de disinfo GERICHT kan aanpakken? Snel!