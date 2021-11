Groenlinksers lopen mee in nazidemo

Tijd voor Groen Links eens flink aan het royeren te slaan. Wat de SP kan, kan GL vast beter, en met heel wat meer reden.

Een groot links blok, waaronder @groenlinks

, liep vandaag mee in de demo tegen coronabeleid en QR-samenleving. Hartverwarmend hoe mensen in al hun verschillen samen opkomen voor democratie en rechtsstaat en in opstand komen tegen het legaliseren van verdeeldheid. #Malieveld pic.twitter.com/vzHxzoP0h8 — martijntje smits (@martijntjesmits) November 7, 2021

Dat je de asociale imbeciel uit gaat hangen is al erg genoeg, maar dat je zonder met de ogen te knipperen samen met Voorpost door de straten marcheert, is nog even van een heel ander niveau.

En nee: dit is géén hoax. Dit boegbeeld van Corona-kritisch links verwende, narcistische kreng was eerder te gast bij de gewetenloze sociaal-darwiniste Marianne Zwagerman, die van mening is dat ouderen en zieken maar gewoon dood moeten gaan. Ruimt lekker op, toch?

Dit liep gisteren op het Malieveld rond:

Bij de coronademonstratie in Den Haag hobbelt ook een rechts-extremist van actiegroep Voorpost rond met een bord met teksten tegen 'white replacement'. Deze mensen gebruiken coronademonstraties om hun extreemrechtse 'boodschap' uit te dragen en worden daar getolereerd. pic.twitter.com/HJjGoudUrk — Oma Vaxxi's Wappiehoekje #ikdoewelmee (@wappiehoekje) November 7, 2021

Dit mochten we aanhoren:

Op het #Malieveld hitst #fvd kamerlid @GideonvMeijeren (die zelf nauwe banden onderhoudt met veroordeelde zware criminelen) de #wappies nog verder op: “De daders van deze ernstige misdrijven gaan we arresteren en opsluiten. Dat gaat ons lukken!" pic.twitter.com/oQwBTwMqJJ — dr. Marina (@mmeeuw) November 7, 2021

Deze mensen hadden het georganiseerd:

Organisatoren van de #wappiedemonstratie op #Malieveld geven, na eerdere ontkenningen, nu openlijk toe dat ze "gekaapt" zijn door #fvd en dat @fvdemocratie de regie heeft over de organisatie. pic.twitter.com/7ZFDNh08hI — dr. Marina (@mmeeuw) November 6, 2021

Mensen die er geen been in zien op nazimanifestaties rond te lopen, hebben niks te zoeken in een linkse politieke partij of beweging. Elke vereniging die ik ken heeft standaard in de statuten opgenomen dat leden geroyeerd kunnen worden als ze de vereniging schade toebrengen of de goede naam ervan in gevaar brengen. Tijd voor GL een beroep te doen op die bepaling en een aantal mensen op straat te bonjouren.

Uitgelichte afbeelding: naziwappies in Berlijn – By Leonhard Lenz – Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=96285859