Israel: 6 mensenrechtenorganisaties nu ook ”terroristisch” in bezet gebied, telefoons medewerkers gehackt

Nauwelijks hebben meerdere media bericht dat het 74 pagina’s dikke ”dossier” over zes hulp- en mensenrechtenorganisaties die de Israelische minister Gantz in oktober als”terroristisch” bestempelde geen flintertje bewijs bevat, of er is alweer nieuw nieuws. Het Israelische leger, dat zoals bekend het commando voert over de bezette Westoever, heeft de zes daar nu ook in de ban gedaan. Naar we mogen aannemen op grond van hetzelfde ontbrekende bewijs als hun baas, minister Gantz. Het besluit betekent dat de kantoren van de zes organisaties kunnen worden gesloten en hun bankrekeningen kunnen worden geblokkeerd of in beslag genomen. Ook kunnen hun medewerkers zonder meer worden opgepakt en op administratieve gronden (zonder dat bewijzen worden ingebracht en zonder dat verweer mogelijk is) voor maanden of jaren worden opgeborgen in de gevangenis.

Kortom het gaat lekker daar in Israel. Amnesty International en Human Rights Watch hebben zich, evenals tientallen andere mensenrechtenorganisaties in Israel en daarbuiten solidair met de zes verklaard, maar Israel gaat lekker zijn eigen gang, en maakt nadat het jarenlang vruchteloos loze beschuldigingen heeft geuit, nu korte metten met de enige organisaties die zich ontfermen over de slachtoffers van landroof, huisuitzettingen en verzet tegen de politiek van Israels gestage onderdrukking en ”Israelisering” van de bezette gebieden. En nauwelijks hebben we tijd gehad om dit nieuws tot ons te laten doordringen, of er volgt het nieuws dat van zes van hun medewerkers de telefoons waren gehacked. De mensenrechtenorganisatie al-Haq, één van de zes ”terroristische” organisaties, alarmeerde op 16 oktober de Ierse organisatie ”Front Line Defense” die zich ten doel stelt bedreigde mensenrechtenorganisaties te hulp te komen. En inmiddels is, met behulp van het Security Lab van Amnesty International vastgesteld dat zes telefoons waren besmet met het zogenaamde ”Pegasus”virus van de Israelische NSO onderneming, die eerder in het nieuws kwam, omdat honderden mensenrechtenwerkers, journalisten en zelfs staatshoofden op die manier bleken te zijn afgeluisterd.

De gehackte telefoons hebben toegang gegeven tot vrijwel alle gegevens betreffende agenda’s, adressenbestanden, foto’s en geluidsopnamen, plus gesprekken met collega’s en andere contacten. Pegasus maakt een telefoon zonder dat de gebruiker het merkt vrijwel doorzichtig. Maar nu we toch bezig zijn te vertellen waar Israel mee bezig is, Israel heeft ook de advocaat van Addameer, Salah Hamouri zijn recht om in Jeruzalem te wonen onlangs afgepakt. Hamouri die, omdat hij een Franse moeder heeft, zowel de Franse nationaliteit bezit als het inwonerrecht in Jeruzalem, is ooit onterecht veroordeeld voor lidmaatschap van het PFLP en ”plannen”om rabbijn Ovadja Yoseef te vermoorden. (Lees hier het verhaal). Hij heeft onlangs weer lang in administratieve detentie gezeten en moet nu het land uit.

Ik krijg in dit verband van slecht en vervalst bewijsmateriaal door de Israelische inlichtingendiensten ook zin om het verhaal van Mohammed Halabi nog eens te vertellen. Halabi was coördinator van de christelijke hulporganisatie World Vision in Gaza en werd in 2015 of 2016 opgepakt omdat hij 43,5 miljoen dollar stiekem van het budget van World Vision aan Hamas zou hebben overgemaakt. Later bleek dat het niet waar kon zijn, want het was een bedrag dat een veelvoud was van het budget dat World Vision in Gaza überhaupt ter beschikking had. Desondanks zat hij na drie jaar en ruim 100 rechtszittingen nog steeds vast. Dat was in 2018. Nu in 2021 zit Halabi nog steeds in de gevangenis. Ruim vijf jaar dus al.

En wat te denken van het feit dat Haaretz vandaag meldt dat Israel in mei de grote Jalaa toren liet ontruimen en opblies maar er later pas achter kwam dat daar ook de kantoren waren gevestigd (al jaren trouwens) van het persbureau AP en al-Jazeera. Het opblazen kostte Israel veel goodwill, meldt de krant. Arme, arme binnenlandse veiligheidsdienst Shin Bet. Ze liegen erop los, hacken telefoons, verwoesten levens, maar weten niet waar internationaal bekende media hun kantoren hebben. Maar was het niet Israel dat prat ging op zijn fantastische inlichtingendiensten?

Ook verschenen op Abu’s blog

Uitgelichte afbeelding: By Osama Eid, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=105343649