Anarchist en Rojava vrijwilliger veroordeeld tot bijna 4 jaar cel

Anarchist en anti-fascist Daniel Baker is in oktober in Florida veroordeeld tot 44 maanden gevangenisstraf en nog eens 28 maanden voorwaardelijk voor, let wel, het plannen van gewapend verzet indien Trump aanhangers – in navolging van de bestorming van het Capitool op 6 januari – ook het Florida State Capitol zouden bestormen.

In de zogenaamde ‘Verenigde’ Staten vinden op dit moment enkele belangrijke rechtszaken plaatsen waarin witte suprematie een rol speelt. Ten eerste is er de geruchtmakende rechtszaak tegen Kyle Rittenhouse, de tiener die vorig jaar in Kenosha drie BLM-demonstranten neerschoot, van wie 2 dood. In Georgia is de rechtszaak tegen de vader en zoon die de zwarte jogger Ahmaud Armery doodschoten. En tenslotte is in Charlottesville de civiele rechtszaak tegen de organisatoren van de dodelijke alt-right rally Unite the Right begonnen. Ik wilde het eigenlijk hebben over de krokodillentranen van Kyle Rittenhouse, maar ondertussen vinden er onder minder belangstelling ook rechtszaken plaats tegen linkse activisten die aan de George Floyd Opstand meededen.

Activisten hebben de website www.uprisingsupport.org opgezet om steun te bieden aan BLM demonstranten die voor de rechter moeten komen of die al veroordeeld zijn. Er is een lijst met contactgegevens om een kaartje te sturen of support te bieden aan activisten die in de gevangenis zitten. Er zijn een aantal tragische gevallen en de meeste veroordelingen zijn voor vandalisme. Een opvallende zaak is die tegen 2 jonge advocaten in New York die een lege politieauto in New York in brand staken. De twee activisten worden door het ministerie van Justitie (DOJ) gelabeld als terroristen, hierdoor kunnen zij via een terrorismewet – in het leven geroepen na de Oklahoma bom en 9-11 – minimaal 10 jaar de cel in gaan. Dit is niet de eerste keer dat linkse activisten veroordeeld worden, door wetgeving in het leven geroepen na de aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten. Ook activisten van het Earth Liberation Front werden 20 jaar geleden al veroordeeld met behulp van antiterrorismewetgeving.

De meeste opvallende veroordeling is echter die van anarchist Daniel Baker in Florida. Baker zat zelf ooit in het Amerikaanse leger, maar werd net voor de oorlog in Irak in 2006 geschorst. Hij wilde niet in imperialistische oorlogen vechten. In 2017 trok hij als vrijwilliger naar Koerdistan om voor het buitenlandse bataljon van de Koerdische YPG in Rojava te vechten tegen de fascisten van de Islamitische Staat. Toen hij terugkeerde in de VS werkte hij als vrijwilliger voor daklozen. Na de bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari plaatste Baker op Facebook enkele berichten en video’s om het gouvernementsgebouw van de staat Florida in Tallahassee te beschermen tegen rechtse milities die demonstraties hadden aangekondigd in alle stedelijke hoofdsteden tijdens de inauguratie van Joe Biden. Zijn oproep is enigszins overtrokken, maar er vonden 6 januari gewelddadige demonstraties plaats in hoofdsteden van verschillende staten. En in December werd in Salem, Oregon al het Capitool bestormd, nadat een Republikeins kamerlid de deur opendeed.

Al een week na zijn oproep op Facebook werd Baker door de FBI opgepakt. Yoga leraar Baker, die veganistisch en lactose intolerant is, kreeg 7 maanden lang voedsel met melkproducten voorgeschoteld en werd constant gepest door cipiers. In oktober werd hij door een jury schuldig bevonden aan het voorbereiden van kidnapping. De rechtszaak werd geleid door een federale rechter, die door Trump benoemd was. Hoewel de rechter niet beoordeelt of iemand schuldig is, heeft hij wel veel invloed. Dit is ook te zien in de Rittenhouse rechtszaak waar de rechter verbood de door Rittenhouse doodgeschoten mannen ‘slachtoffer’ te noemen, maar de verdediging van Rittenhouse de dode mannen wel mocht afschilderen als plunderaars en relschoppers. Verder blokkeerde de rechter het verzoek een video te laten zien waarin Rittenhouse 2 weken voor de schietpartij zei dat hij zin om mensen die zich goederen toe-eigenden dood te schieten. Tijdens de rechtszaak deden de aanklagers er alles aan om Baker af te schilderen als een linkse terrorist die naar het Midden Oosten trok om te vechten en nog verder te radicaliseren. Dit is nogal ironisch omdat Baker juist met de Koerden een cruciale strijd tegen IS vocht met steun van het Amerikaanse leger.

Baker werd uiteindelijk veroordeeld wegens bedreiging en opruiing, dit terwijl hij nooit gewapend een gebouw heeft bestormd. Dit in schril contrast met de Trumpsupporter uit Georgia die op 6 januari naar Washington DC reed in een auto vol munitie en geweren met het plan om Nancy Pelosi dood te schieten. Tegen hem wordt een half jaar tot 2 jaar gevangenisstraf geëist. Zijn voorarrest mocht hij gewoon thuis doorbrengen.

En dan is er nog de befaamde QAnon Shamaan, de wappie met zijn racistische pakkie die vooraan stond bij de bestorming van het Capitool . Hij kreeg deze week een eis van 51 maanden te horen. Een andere Trumpsupporter die een politieman aanviel werd deze week tot 41 maanden cel veroordeeld, de hoogste veroordeling tot nu toe van een Capitoolbestormer. En dan was er ook nog het Q-Anon wappie in Portland, Oregon die zijn pistool leeg schoot op het federale gerechtsgebouw, hij kreeg slechts 5 jaar voorwaardelijk.

Iedereen die ooit eens een blik in rechts extremistische chat groepen heeft geworpen kan honderden voorbeelden vinden van ergere bedreigingen dan die van Daniel Baker, waarbij die van Baker ook nog in de context van J6 moet worden geplaatst. Dit is niet eens een typisch Amerikaans geval. Als je in Nederland Oma Vaxxi’s Wappiehoekje op Twitter volgt zie je ook talloze bedreigingen en voorbeelden van gewelddadige opruiing. Er zijn er een aantal veroordeeld, maar toch staat het in het schril contrast met – bijvoorbeeld – de veroordeling van Joke Kaviaar of de ophef toen er ludiek pief paf poef Baudet werd geroepen. De staat zal altijd harder optreden tegen links, niet alleen door bias van media, justitie en politie, maar ook omdat radicaal links echt een bedreiging is voor de huidige neoliberale hegemonie van bedrijven en kapitaal.

