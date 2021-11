Strijdkroniek 15 november 202: Papoea Nieuw Guinea, India, Tunesië

Kort, vrees ik. Volledig op na twee demonstraties afgelopen weekend, vol adrenaline nog vanwege een confrontatie met het gezag die niet kwam, en druk met komende activiteiten. Anyway, social war does not take a holiday.

Verplegenden in Papoea Nieuw Guinea voeren actie om een toegezegde maar volgens vakbondsfunctionaris Frederick Kebai niet uitbetaalde bonus alsnog los te krijgen.(1) De actie begon op 8 november 2021, vorige week maandag dus, en heeft de vorm van een sit-in. Staatssecretaris van gezondheid Osborne Liko wijst de kritiek af, en beweert dat die bonus allang geregeld is en dat er geen reden is voor het sit-in protest. Zo reageren bazen wel vaker op klachten en actie. Ik vermoed dat vakbondsfunctionaris Kebai, maar vooral de actievoerende verplegenden, niet erg onder de indruk zijn.

In India, in de deelstaat Uttar Pradesh, heeft de politie Mohammed Altaf, een 22-jarige man die door die politie was opgesloten, dood laten gaan. Het gezag komt met een bespottelijke verklaring. Die ligt gelukkig al flink onder vuur.(2) Alles wijst op een rechtstreekse politiemoord. En sowieso is de politie verantwoordelijk voor het welzijn van iedereen die ze opsluit.

Belangrijke info: de jonge man was moslim. Het regionale bestuur in Uttar Pradesh is in handen van de BJP, die met premier Modi ook de nationale regering leidt. Die BJP is Hindoe-chauvinistisch en extreem-rechts, en voert een openlijk discriminerend en onderdrukkend beleid tegen moslims in India. De veronderstelling dat de man nog had geleefd als hij Hindoe was geweest, is bepaald geen onzin.

Waarom werd de man trouwens opgepakt? Er is onderzoek naar hem ingesteld vanwege de ontvoering van een Hindoe-meisje. Daarom was hij vastgezet. Ik vind het een verdachte toestand. We weten ook dat lynchings in de VS nogal eens werden gerechtvaardigd door de zwarte slachtoffers te beschuldigen van het verkrachten van – of zelfs maar van het kijken naar – witte vrouwen. Vervang zwart door moslim, en wit door Hindoe, vervang verkrachting door ontvoering, en je hebt iets van de context in India te pakken. Het hele ontvoeringsverhaal kan kloppen, maar een frame-up vind ik helemaal niet onwaarschijnlijk.

Dan het vervolg. De man wilde gebruik maken van het toilet. Daar zou hij zich vervolgens hebben opgehangen. Dat zou best een atletische prestatie zijn geweest. De man was een stuk langer dan de afstand tussen de waterbuis waar hij zich aan zou hebben opgehangen en de grond. Ongeloof over de politieversie is dan ook logisch, en niet alleen omdat politieversies van wat dan ook bij voorbaat als leugens dienen te worden behandeld tot het tegendeel onwettig maar wel overtuigend is bewezen.

De man is dus gewoon door de politie vermoord. En als het al een zelfdoding was, dan is het nog steeds de verantwoordelijkheid van de politie die hem vasthield. Wie mensen oppakt en opsluit, is verantwoordelijk voor het welzijn van die opgesloten persoon.

Intussen zijn er agenten geschorst en komt er een politie-onderzoek. Familie eist een meer onafhankelijk onderzoek. Kavita Kasham, lid van de Communistische Partij van India (marxistisch-leninistisch), wijst er op dat er in Uttar Pradesh wel vaker agenten worden geschorst, om later elders in hogere functies weer op te duiken. Die Communistische Partij van India (marxistisch-leninistisch) is een van de talloze sociaaldemocratische organisaties die India rijk is, maar nog altijd honderd keer prettiger dan die verschrikkelijke BJP.

Dodelijk geweld tegen arrestanten is in India geen uitzondering. In de afgelopen drie jaar kwamen alleen al in Uttar Pradesh 23 mensen om het leven tijdens gevangenschap door de politie, en maar liefst 1295 nadat ze justitieel in bewaring waren gesteld. In heel India zijn die cijfers 348 en 5221. Het andere relevante getal, ook hier, is 1312.

Tunesië: protest tegen en autocratie en andere vuiligheid

In Tunesië woedt politieke en sociale onrust. Dat heeft te maken met de machtsgreep van president Kais Saied op 25 juli. Toen ontbond hij de regering en zette het parlement buiten werking om, voorzien van prachtige praat, als autocraat te gaan regeren. Gisteren, 14 november, demonstreerden in de hoofdstad Tunis duizenden mensen tegen de presidentiële dictatuur. Een grote politiemacht had de boel afgezet. Evengoed waren allerlei mensen in flinke aantallen op komen dagen.(3)

De samenstelling van de menigte was interessant. Eerder was vooral de islamistische voormalige regeringspartij Ennadha actief in het protest. Niet vreemd, juist zij werd door de presidentiële coup opzijgeschoven. Veel mensen vonden dat ook helemaal niet erg, Ennadha had zich bepaald niet geliefd gemaakt met een hard conservatief beleid waar arme mensen niets beter van werden, werklozen niet minder werkloos en hongerigen niet minder hongerig. Dat het protest tegen de machtsgreep vooral uit Ennadha-kring kwam, lag voor de hand maar was tegelijk ook treurig. Een terugkeer van Ennadha is precies niet wat arme mensen perspectief biedt. Maar een presidentiële autocratie is dat evenmin. Voor zover dit de twee opties waren, ziet het er in Tunesië slecht uit.

Maar de protesten van 14 november 2021 waren geen Ennadha-vertoning. Elizia Volkmann, journalist ter plekke, ‘zei dat de menigte in de manifestatie van zondag “zeer divers” was’. Volkmann vertelde ook: ‘Veel betogers hebben grote geprinte borden of plaatjes bij zich van journalisten en parlementsleden, advocaten die gearresteerd of gevangengezet zijn sinds 25 juli’. Dit was geen protest van een enkele politieke partij. Dit was een breed, divers protest tegen repressie en dictatuur. Dat is bemoedigend, hoezeer veel mensen ook nog gevangen zitten in het idee dat een loutere terugkeer naar formele democratie ook maar bij benadering voldoende gaat zijn voor welke serieuze verbetering dan ook. Democratische regeringen hanteren ook politiegeweld en repressie. Vraag maar aan Halsema en Aboutaleb hoe dat werkt.

Rechtstreeks sociale onrust is er ook. In de kustplaats Aguerab voeren mensen al wekenlang actie tegen vuilstort en daarmee samenhangende ongezonde ellende.(4) Eerder was vanwege die ellende de vuilstort gesloten. Maar andere plaatsen namen de troep van die vuilstort niet over, dus opende de verantwoordelijke minister die vuilstort doodleuk maar weer, tegen een rechterlijke uitspraak in die dat verbood. Bij protest daartegen ging de politie over tot repressie, met traangas en zo. De 35-jarige Abderrazek Lacheheb overleefde dat niet. Uit protest lanceerde de vakbondsfederatie UGTT een staking.

Hier zien we concreet de sociale noden van een straatarme en getergde bevolking tegenover een politiek bestel dat niet in staat is en al evenmin bereid om daar wezenlijk iets aan te doen. De revolutie waarmee een boze bevolking de dictatuur van Ben Ali hielp verdrijven, verdient een vervolg, en protesten zoals ik die hierboven beschrijf zijn van zo’n vervolg hopelijk een voorbode en aanloop.

Al met al ook weer niet zo heel kort, deze strijdkroniek. Eenmaal aan het schrijven vult het tekstveld zich weer snel… Maar wat ik van plan was over Thailand, waar weer protesten tegen verstarde monarchie en bijbehorende onderdrukking plaatsvonden, laat ik echter liggen. Tot volgende week maar weer, als het blijft lukken allemaal. En stay safe, bescherm jezelf en elkaar tegen dat virus!

Noten:

1 Lulo Mark, ‘Nurses up in arms’, The National, 9 november 2021, https://www.thenational.com.pg/nurses-up-in-arms/

2 ‘ “Custodial murder”: Muslim man found dead in India police station’, Aljazeera, 11 november 2021, https://www.aljazeera.com/news/2021/11/11/india-uttar-pradesh-kasganj-police-muslim-man-custodial-murder

3 ‘Tunisians protest against President Saied’s power grab’, Aljazeera, 14 november 2021, https://www.aljazeera.com/news/2021/11/14/tunisians-protest-against-president-saied-near-parliament

4 Tunisia: uprising over waste disposal’, Counter Vortex, 11 november 2021, https://countervortex.org/blog/tunisia-uprising-over-waste-disposal-crisis/

