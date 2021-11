Kan men ongestraft met tribunalen dreigen in de Tweede Kamer?

Beeld van ⁦@PvanHouwelingen⁩ (FVD) die collega-Kamerlid @swsjoerdsma⁩ (D66) bedreigt met een ‘tribunaal’ en ‘uw tijd komt nog wel’. pic.twitter.com/xPycujiRIl — Guus Valk (@apjvalk) November 17, 2021

Men kan zich druk maken over een Kamervoorzitster die PVV-ers en FvD-ers ongestraft racistische en fascistische praat laat verkondigen. En er zijn maar weinig Kamerleden of leden van het kabinet die uitgesproken of in gebarentaal hun afkeer laten blijken. Het strekt De Jonge tot eer, wat er verder ook van hem gezegd kan worden, dat hij Baudet demonstratief de rug toekeert en op zijn telefoon gaat zitten kijken (al is dat laatste al volop gebruik in de Tweede Kamer). Ik weet niet of het toeval is dat Attje Kuiken (PvdA) gisteravond de zaal verliet toen Van Meijeren weer eens ging meieren. Demonstratief of de roep van de natuur…?

Maar door alles maar toe te laten worden de grenzen opgerekt. Nu moet FvD-er Van Houwelingen tegen D66-er Sjoerdsma gezegd hebben dat “zijn tijd nog wel komt” als de tribunalen tegen het misdadige coronabeleid worden gehouden. De zitting werd stilgelegd, maar ja, het was toch tijd voor de lunchpauze.

De Baudetclub is levensgevaarlijk, moet het nog eens gezegd worden?

En wie in (klein-)burgerlijk Nederland houdt ze tegen?

Denk ik aan Neerland in de nacht

Dan ben ik om mijn slaap gebracht.