Racistisch geweld, nu een Amerikaans verdienmodel

Gekmakend absurd als de totale vrijspraak van Kyle Rittenhouse mag overkomen, het probleem ligt toch eerder bij de bizarre wetgeving in onder andere Wisconsin dan bij deze specifieke rechtszaak en de schijnbaar niet geheel goed bij zijn hoofd zijnde rechter.



Het probleem in een staat als Wisconsin, en niet alleen daar begrijp ik, is namelijk dat als iemand als Rittenhouse het enigszins aannemelijk kan maken dat hij uit zelfverdediging handelde, de bewijslast bij de aanklager komt te liggen dat hij níet uit zelfverdediging handelde. En nota bene een van de getuigen voor de aanklager, Gaige Grosskreutz, degene die een schot van Rittenhouse overleefde, moest bij ondervraging door de verdediging toegeven dat Rittenhouse pas voor het eerst een schot loste toen Grosskreutz zelf naar zijn wapen greep. Dus helemaal zwart-wit ligt de situatie ook nog eens niet.



Dat de hele situatie om te beginnen uitgelokt is doordat een minderjarige idioot als Rittenhouse die politie-agentje wilde spelen er met een AR-15 kon rondlopen doet er niet toe, voor de wet aldaar. Zelfs het dragen van een AR-15 door de op dat moment 17-jarige Rittenhouse zou niet illegaal zijn omdat zijn wapen nèt lang genoeg was om voor een jachtwapen door te gaan, en die mag je tussen de 16 en 18 in Wisconsin dan weer wel dragen, blijkbaar ook als je niet op jacht bent. Althans niet op jacht naar dieren.



Dit alles heeft tot het tragische en volledig onnodige overlijden van twee mensen geleid.



Dit weerhoudt iemand als Tucker Carlson van Fox “News” er echter niet van er gelijk een verdienmodel in te zien. Carlson is met afstand het grootste stuk stront dat bij Fox News werkt, de meest onbeschaamde leugenaar van allemaal, en dat wil wat zeggen. Hij heeft permanent een gemaakt verontwaardigde toon in zijn stem bij het debiteren van zijn absurde leugens over Democraten, steevast vergezeld gaand van een zogenaamd bezorgde blik, die John Oliver ooit inspireerde tot het onderschrift: “What if the sound “thud” grew a face”:

“What if the sound “thud”grew a face?”

Dus wat heeft Carlson nu weer geflikt?

“Carlson shared a promo video on Friday night that showed his crew filming with Rittenhouse during the trial, featuring the 18-year-old in a wholly sympathetic light.” (CNN)

Aanstaande maandag is er gelijk ook al een interview met Rittenhouse door Carlson. Desgevraagd door CNN’s Chris Cuomo liet Rittenhouse’s advocaat weten dat hij niet gediend was van een cameraploeg tijdens het proces. Ook werd volgens hem de verdediging niet betaald door Fox News, maar was zij grotendeels uit crowdfunding gefinancierd. Over verdienmodellen gesproken, het zijn van een gewelddadige witte racist lijkt er een te zijn in de VS. Matt Gaetz, Republikeins afgevaardigde, momenteel onder onderzoek van de FBI staande wegens mogelijke sex trafficking, heeft hem al een stageplek aangeboden. Het blote feit dat je bereid bent Black Lives Matter-activisten af te knallen is blijkbaar genoeg kwalificatie voor een politieke functie bij de huide Republikeinse Partij. Uiteraard had Donald Trump ook al zijn volledige goedkeuring aan Rittenhouse’s handelen gegeven.



Misschien zal Rittenhouse zijn diverse verdienmodellen nog hard nodig hebben als de families van de slachtoffers achter hem aan gaan in civiele zaken, waar de bewijslast veel lager ligt.



(Foto: Wikimedia – CC by Picanox)