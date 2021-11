Een land met Bitdinges

Ik maak me sterk dat de meeste inwoners van El Salvador – het prachtland waar de sociaal bewogen aartsbisschop Romero ooit tijdens een burgeroorlog werd vermoord – elkaar echt niet kunnen uitleggen wat een bitcoin eigenlijk ís. Ik kan ’t niet eens… ja, een soort ehh… ehh… ja, precies. Met die ehhh… blockchain… ehhh. Aan het eind nog iets over de lockdown en het leger bij de ziekenhuizen.

Dat land gaat het nu wettig betaalmiddel maken. Zoiets als Jeremy Clarkson van Top Gear die een grote nieuwe Mercedes test op hoeveel ontvoerden van de Albanese maffia er in de kofferbak kunnen (deed hij echt). Een vrij onbegrijpelijke daad.

Mijn vragen gaan al snel – jazeker – richting nut en noodzaak. Waar hebben wij – nu ontvoeren of websites gijzelen niet langer onze hobby is – bitcoins voor nodig? En wie maakt ze, kan ik die effe spreken, en wah-kos-dah?

Kortom: de kofferbak – niet echt nodig.

Puntje twee dan. Speculatie, mooi op tijd met 5 december aan de einder. Die ‘bitcoin’ schijnt door de jaren heen, sinds zijn begin in 2008, alleen maar in waarde gestegen te zijn. O ja? Waardoor dan, joh?

Betekent dat dan, dat de gehele El Sal-bevolking, 7 miljoen, elke vrijdag simpelweg de hand op komt houden bij de bitcoin-bank? Omdat hun bc’s die week weer een kwart meer waard geworden zijn? En wie veegt daar dan de straten, vult de vakken, vlijt zich neder bij het benzinestation, of verbeeldt zich burgemeester te zijn? Waarom zou je?

Als de bc meer waard wordt, ehhh… dan… ehhh… Stop! Ik ken dat van de Shell en dat soort boyo’s met aandelen – mijn vader was er nogal druk mee, een paar jaar elke dag. Hij produceerde niets, hij loerde alleen maar, en mailde of belde wat. Hij kweekte zelfs geen geraniums, hoewel hij toen al tegen de 80 was en daar prima achter zou hebben gepast. Laat staan iets eetbaars, dat je met goed fatsoen kon ruilen voor een paar sokken, een uurtje elektra of zoiets, of guldens, euro’s…

Het bevalt me allemaal niets. Ik acht mezelf niet dom, heb zelfs een paar jaar economie gedaan en daarover geschreven, maar ik kan het maar niet snappen. Kunnen we ook dit in Nederland vermijden?

O ja 1:

Zoals de Filpijnse Nobelprijswinnares en onderzoeksjournaliste Maria Ressa al zei, een paar weken terug: Facebook bedreigt de democratie. Ik aarzel alleen wel erg om nu iemand van de regering op te roepen om Fb en Twit maar eens een weekje of twee, zes, twaalf te sluiten, o ja: met Insta. Wie weet een truc? Graag aan fpamsterdam@yahoo.com.

O ja 2:

De lockdown zal er over een paar dagen zijn – hopelijk. Hopelijk krijgen de IC’s en ziekenhuizen dan weer lucht en hoeft het leger daar niet heen – maar ik sluit het niet uit, nadat Diederik G deze mogelijkheid vrijdag aansneed.