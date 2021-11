Zwartboek E-commerce legt wanpraktijken Post NL, GLS en DPD bloot

Deze vrijdag is Black Friday, maar eergisteren was het Zwarte Maandag. Dat maakt socialistische vakbond BTB-ABVV duidelijk in haar net gepubliceerde ‘zwartboek e-commerce’. Daarin lees je hoe postbedrijven Post NL, GLS en DPD geen enkele verantwoordelijkheid opnemen en hun chauffeurs als moderne slaven behandelen.

In het Zwartboek wordt haarfijn uitgelegd hoe Post NL, GLS en DPD zich voor het afleveren van pakketten op een wansmakelijke manier organiseren. Deze bedrijven hebben geen enkele chauffeur in dienst en werken uitsluitend via onderaanneming. Ze nemen geen enkele verantwoordelijkheid op en persen hun chauffeurs tot op de laatste druppel uit. Dat blijkt ook uit getuigenissen van (voormalige) chauffeurs, die pijnlijk duidelijk maken dat zij de moderne slaven van deze bedrijven zijn, terwijl ze op geen enkele manier hun stem kunnen laten horen. BTB-ABVV geeft hen met dit zwartboek een stem, en stelde zich burgerlijke partij in de rechtszaak die het parket tegen Post NL en GLS opstartte.

Explosieve groei e-commerce = explosieve groei van wanpraktijken

Tijdens de coronapandemie kende de e-commerce een explosieve groei. Hoe meer pakjes geleverd moesten worden, hoe meer de chauffeurs werden uitgebuit. Het systeem bij Post NL, GLS en DPD met een focus op zo snel, goedkoop en flexibel mogelijk pakjes afleveren, is identiek hetzelfde.

“Deze bedrijven hebben geen enkele chauffeur in loondienst. Elke chauffeur die voor een van deze bedrijven pakketjes levert, doet dit als onderaannemer of is chauffeur van de onderaannemer. Zij zijn de grootste slachtoffers van de ‘boomende’ e-commerce”, zegt BTB-voorzitter Frank Moreels.

Geen enkele verantwoordelijkheid

Post NL, GLS en DPS schuiven dus alle verantwoordelijkheid van zich af. Ze persen hun onderaannemers tot de laatste druppel uit en nemen geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van de chauffeurs die de pakjes voor hen afleveren.

Tom Peeters, adjunct-federaal secretaris van BTB: “De manier waarop deze bedrijven te werk gaan, zorgt ervoor dat chauffeurs helemaal worden uitgebuit. Schijnzelfstandigheid en zwartwerk tieren welig, en daarom startte het gerecht een rechtszaak tegen Post NL en GLS. Omdat de chauffeurs geen enkele stem krijgen, stelde BTB-ABVV zich burgerlijke partij in deze rechtszaak. Omdat ze geen officiële werknemer zijn van deze bedrijven, hebben ze alleen de vakbond om deze wanpraktijken aan te kaarten.”

Chauffeurs zijn de moderne slaven

De chauffeurs moeten zelf een bestelwagen kopen of leasen en een verzekering afsluiten. Ze dragen de kosten voor onderhoud, verbruik én schade. De risico’s liggen dus allemaal bij hen. Sterker nog … sommigen moeten zelf de kosten dragen om hun eigen voertuig te beletteren of de verplichte werkuitrusting aan te kopen.

Tom Peeters: “Werkdagen van 12 uur en meer en er toch maar 8 uur voor betaald worden, 200 stops met pakjes tot max 30 kg, zes dagen op zeven werken, weinig of geen tijd om rustig iets te eten, laat staan even pauze te nemen … Dat zijn allemaal dagelijkse fenomenen waar deze chauffeurs mee te maken krijgen. Vermoeidheid en stress zitten systematisch ingebakken in hun – zeer lange – werkdag.

Voldoe je niet meer? Dan nemen ze gewoon de volgende. Dit is je reinste vorm van moderne slavernij.”

Gisteren was er na de undercover reportage van VTM/HLN, waar deze wanpraktijken gedocumenteerd werden, een inval gehouden van de inspectiediensten bij een aantal vestigingen van POSTNL om een onderzoek in te stellen. Tijdens deze inval werden alvast overtredingen zoals zwartwerk vastgesteld.

Het volledige Zwartboek vind je hier.