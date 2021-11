Tanks tegen stakende metaalarbeiders in Cádiz

Al dagenlang is de Spaanse havenstad Cádiz het toneel van hevige rellen. Het is de politie die stakende metaalarbeiders in de stad belaagt. De regering heeft versterking gestuurd in de vorm van geblindeerde wagens om barrikades te slechten.

De staking was op 16 november begonnen, vakbonden bedoelden die als een gebeurtenis van een dag, maar de arbeiders besloten om voor onbepaalde tijd door te gaan. Ze eisen loonsverhoging, in ieder geval om de inflatie te compenseren.

Dit is Klassenoorlog: Spaanse oproerpolitie valt als een leger de stad Cádiz binnen

Klassenoorlog: niet slechts eenwoord, die de politieke en economische oorlog van de 1% en hun leger van politici, bureaucraten en de politiemacht tegen de rest van de sociaal-economische klassen vertegenwoordigt, maar een feitelijke realiteit zoals uitgebeeld in bovenstaande video uit de zuidelijke stad Cádiz in Spanje, waar op maandag 22 november 2021 een tank werd ingezet in de arbeiderswijk Río de San Pedro de Puerto Real.

Sinds dinsdag 16 november 2021 staken duizenden metaalarbeiders voor onbepaalde tijd in de Zuid-Spaanse provincie om loonsverhogingen te eisen, die gelijke tred houden met de stijgende inflatie in het land. Terwijl de inflatie toeneemt, blijven hun lonen gelijk. Maar het zijn niet alleen de metaalwerkers. De hele provincie Cádiz is gisteren, 23 november, in staking gegaan uit solidariteit met de metaalarbeiders, waarbij ook de studentenvakbond van de stad zich aansloot. De staking wordt breed gesteund in de regio, die het hoogste werkloosheidscijfer van Spanje heeft, met 23% werkloosheid en meer dan 40% onder jongeren. De vakbonden melden dat 98% van de werknemers staakt nu de woede in de hele regio toeneemt.

En het is niet alleen Cádiz. De onrust op straat verspreidt zich over heel Spanje. Vrachtwagenchauffeurs hebben voor Kerstmis een driedaagse staking uitgeroepen vanwege de stijgende dieselprijzen, terwijl werknemers in de autosector in Madrid hebben opgeroepen tot een protestdemonstratie vanwege fabriekssluitingen als gevolg van het tekort aan computerchips. Ook consumentenorganisaties hebben al verschillende marsen georganiseerd tegen de stijgende elektriciteitsrekeningen, en zelfs kappers hebben sit-ins georganiseerd om lagere btw-tarieven te eisen. Wat hen allemaal verbindt, zijn de stijgende kosten van levensonderhoud.

Tegelijkertijd is het Spaanse platteland opnieuw in opstand gekomen wegens de lage prijzen die de tussenpersonen voor hun producten betalen, en wegens de stijgende productiekosten, en dus plannen de landbouwers ook hun protestacties. Volgens El Pais is in het afgelopen jaar de elektriciteit met 270% gestegen, de diesel voor tractoren met 73%, de kunstmest met 48%, het water met 33% en het zaaigoed met 20%.

erug naar Cádiz, een stad met 116.000 inwoners aan de kust bij de Straat van Gibraltar, is de strijd van de metaalwerkers snel uitgegroeid tot een opstand tegen de vakbondsbureaucratieën en een botsing met de Spaanse regeringscoalitie, die bestaat uit de Spaanse Socialistische Partij (PSOE) en de Podemos-partij. Volgens wsws.org riepen de vakbonden aanvankelijk op tot eendaagse protesten om stoom af te blazen, waarbij een protestbijeenkomst op 10 november 4.000 demonstranten in Cádiz en 2.000 in Algeciras bijeenbracht. Toen de CCOO en de UGT echter onlangs overeenkwamen om een Airbus-fabriek in Cadiz te sluiten, voelden zij zich verplicht om een staking voor onbepaalde tijd uit te roepen, uit angst dat zij de controle zouden verliezen naarmate de woede onder de werknemers toenam. Nu geven de vakbondsbestuurders openlijk toe dat zij de situatie niet meer onder controle hebben en niet weten hoe zij de werknemers moeten bevelen de staking te beëindigen en loonsverlagingen en banenverlies te accepteren.

En dan is het de politie die de gespannen situatie aanwakkert met haar gewelddadige pogingen om de staking de kop in te drukken, met agenten die naar de bezette fabrieken marcheren en arbeiders aanvallen, niet alleen met wapenstokken en traangas, maar zelfs met rubberen kogels en gepantserde voertuigen. Ondanks hun gewelddadige aanvallen houden de arbeiders van Cádiz stand, met brandende barricades door de hele stad om de toegangswegen, wegen en bruggen, naar de raffinaderijen te blokkeren en de politie is keer op keer teruggeslagen zonder in staat te zijn de fabrieken voor de achtste achtereenvolgende dag op de arbeiders te heroveren.

Op de 9e dag, 24 november, zou er een principe-akkoord over loonsverhoging zijn gesloten met vakbonden.