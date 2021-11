Eindelijk gevonden! De Europese Jeff B of Bill G

Wat iedereen moet weten, gewoon algemene ontwikkeling: wie is de machtigste financier van Europa? Wie beheert v-e-r-r-e-w-e-g de grootste kluis, die h-e-l-e-m-a-a-l vol zit? Namelijk drie keer zo vol als het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds – toch het grootste van de wereld? Nou, wie dan?

Onass… hou toch op. Christoph Mohn van Bertelsmann, RTL, BMG etc etc die Bol.com oprichtte? (Ja sorry, ik dacht dat eerst en ging hem interviewen, in Duitsland helemaal, maar toen was ik nog jong…) Bertrand Arnaud dan, van Louis Vuitton, die ook nog Tiffany’s overnam? Welnee…. Of dat meisje van Heineken, Charlene de Carvalho? Leuk, maar neeneenee.. Sir Leonard Blavatnik dan, numero uno op de Sunday Times Rich List 2021? Slim! Nice try, maar…

Okee, okee, hier-is-ie dan en niemand van jullie kent hem: Nicolai Tangen, een Noor. Hij is namelijk de baas van het Norwegian Sovereign Wealth Fund (Statens Pensjonsfond Utland oftewel Oljefondet). Dat is het Noorse oliefonds oftewel oil fund oftewel olie- en gaskapitaal. Vermogen per maart 2021: 10.030.000.000.000 – oftewel ruim tien BILJOEN (biljoen = 1.000 miljard). Kijk zelf maar op Wikipedia.

Even plussen en minnen: elke Noor kan dan ook gemiddeld € 248.000 claimen uit deze spaarpot. Het eerste half jaar verdiende dit Oljefondet 94 MILJARD euro (94.000.000.000) oftewel € 17.000 per Noor. Je kunt beter niet naar de site van Oljefondet gaan kijken – want die toont real-time hoeveel er per nanoseconde bij is gekomen… is wel leuk in een lesje kapitalisme.

Waarom meld ik u dit zo grootmoedig? Ze gaan een cruciale rol spelen in het klimaat.

Dat hebben ze al gedaan door bijvoorbeeld te ‘divesteren’ (achterstevoren van inves…) uit 17 tabaksconcerns zoals Philip M en BAT, en ook uit kolenmijnen en zo nog wat. Je gelooft je ogen niet als je die lijst van desinvesteringen ziet... ook alle grote wapenbedrijven zoals Lockheed-Martin, Boeing etc etc – zou het dan mischien toch nog een beetje goed komen…? In Nederland zitten ze in 58 bedrijven. Ik kon niet zo gauw zien welke.

Nou, ik kan wel wat goed nieuws hebben, vandaag… misschien schreef ik dit daarom. Zo, en nu een borrel…