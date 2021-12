Demonstratie tegen extreemrechts bij coronademo in Utrecht

Op zaterdag 4 december demonstreerde een tiental antifascisten in Utrecht tegen de nazi’s van o.a. Voorpost, Nederlandse Volks Unie (NVU) en Geuzenbond. Deze extreem-rechtse groepen kwamen bijeen om onder de naam “Samen voor Nederland” te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Ook Forum voor Democratie was zeer aanwezig op de demo, onder andere door een speeches van Pepijn van Houwelingen, Gideon van Meijeren, FvD ballonnen en borden die meegedragen werden door zeker een kwart van de demonstranten. De route ging vanuit Park Transwijk naar Station Vaartsche Rijn en weer terug. Langs deze route, op de Oranjebrug, stonden de antifascisten klaar met banners waarop stond: ‘demonstreer niet met neo-nazi’s’ en ‘extreemrechts is niet Utrechts’. Er is ook nog een bannerdrop gedaan op de Jutfaseweg met de tekst ‘fascisten opgerot’.

De politie was al snel ter plaatse en verzocht de groep om verder op afstand te staan, om confrontatie te voorkomen. Wij wilden uiteraard wel in het gezichtsveld blijven, en zijn daarom niet meer dan een meter naar achteren gegaan. Tussen ons en de demonstranten stond uiteindelijk een hele politielinie. Ook “in het gelid voor vrijheid” was er: de semi-militaire ordedienst van de corona-ontkenners.

De sfeer bij de tegendemo was goed, ondanks dat er een ei en een blikje bier naar ons werd (mis) gegooid. Ook werden we door sommigen uitgescholden en waren er mensen die de discussie aan wilden gaan. Het aandeel van extreem rechts in deze demo viel niet te ontkennen door de duidelijke aanwezigheid van vlaggen, ballonnen en andere symbolen; maar desondanks deden veel van de anti-corona demonstranten alsof hun neus bloedde en werden wij voor fascist uitgemaakt.

Wij zijn vóór het demonstratierecht en kunnen ons, als anti-autoritairen, vinden in veel punten van kritiek op het huidige corona-beleid. De zichtbare aanwezigheid van neo-nazi’s uitgedost met prinsenvlaggen tolereren wij echter niet in Utrecht, en dat is precies waarom wij daar stonden. Ook leek dit vooral op een manifestatie van Forum voor Democratie, een partij waar wij het fundamenteel niet mee kunnen vinden. Demonstreer, maar wees alert op de aanwezigheid van fascisten die demonstraties gebruiken om hun verwerpelijke gedachtegoed te normaliseren en verspreiden (1).

1) lees ook https://socialisme.nu/grootste-extreemrechtse-demonstratie-in-decennia/

Foto van Oscar Brak