Onderstroom: Poldermodel

Onderstroom is een radicale podcast over een betere wereld opbouwen door onze eigen race te rennen. De nieuwste aflevering gaat over het poldermodel, een idee over hoe politiek en arbeidsverhoudingen in Nederland werken. Het poldermodel is geen behulpzaam idee over dat voor jou werkt en de Nederlandse situatie is eigenlijk veel beperkender dan veel mensen denken. Alex praat hierover met nieuwe gast Maarten. Pas af en toe op voor overstekend sarcasme.

Uitgelichte afbeelding: By Rijksoverheid.nl – http://english.minaz.nl/dsc?c=getobject&s=obj&objectid=93966, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17716314