Klanken uit de massademonstratie voor het huis van de Australische premier

New South Wales staat in brand, het bos in de deelstaat is waarschijnlijk in zijn geheel verloren. Temperaturen op het continent bereiken hoogten die onverdraaglijk zijn voor mensen (van andere dieren maar niet te spreken).

De premier – aan het hoofd van een onwaarschijnlijk gezelschap geboefte dat er al jaren concentratiekampen op nahoudt en “klimaatsceptisch” is – is op vakantie in Hawaii.

Een massa demonstranten verzamelde zich woensdag voor de woning in Sydney van deze premier, Scott Morrison, om op zijn minst het fatsoen te eisen dat hij aanwezig is terwijl het land in totale crisis verkeert.

Opnieuw springt een zeer jong persoon, een meisje van dertien, Izzy Raj-Seppings, er uit bij de demonstratie door middel van beelden hoe zij bang en wel moet wijken voor dreigende smerissen.

Alles wat zij doet is opkomen voor een toekomst die steeds dreigender zoniet onbestaand wordt.

The Guardian heeft haar eigen verhaal.