Aanklager Strafhof Bensouda vraagt eindelijk om actie tegen Israel

De aanklager van het Internationale Strafhof ICC, Fatou Bensouda, heeft vrijdag eindelijk bekend gemaakt dat ze redenen ziet om Israel te gaan vervolgen. Israel heeft oorlogsmisdaden.bedreven volgens haar en gaat gaat daar bovendien mee door.

Ze heeft het Hof geschreven dat ze na vijf jaar onderzoek onder meer tot de slotsom is gekomen dat Israel oorlogsmisdaden bedreef in 2014 in Gaza, tijden de operatie Protective Edge, waarbij Israel in tenminste ”drie onderzochte gevallen” disproportionele aanvallen lanceerde. Ook zou sprake zijn van oorlogsmisdaden op de Westoever en Oost-Jeruzalem, bijvoorbeeld doordat het Israelische onderdanen overbrengt naar bezet gebied.

