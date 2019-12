Demonstranten houden nazitreffen tegen in Eschede

In Eschede, bij Celle, Nedersaksen, hebben zo’n zeshonderdvijftig demonstranten een nazibijeenkomst tegen weten te houden. De NPD heeft in de gemeente een stuk land gekocht waar een Midwinterfeest georganiseerd zou worden. Tien nazi’s moesten rechtsomkeert maken, de tachtig die van plan waren hun manifestatie te houden zijn hierin effectief gestoord door middel van scheidsrechtersfluitjes, toespraken en spreekkoren.

De demonstratie werd mede georganiseerd door de vakcentrale DGB en de kerkelijke gemeente, die er een zaak van maakt verdere uitbouw van het nazinetwerk in Nedersaksen tegen te houden.

Evangelisch.de