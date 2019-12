India: Begin van het einde van de regering Modi volgens Arundhati Roy

Overal in India zijn grote aantallen mensen de straat op gegaan in om verzet aan te tekenen tegen een nieuwe burgerschapswet die moslims uitsluit. Honderden mensen zijn gearresteerd en tenminste 22 mensen zijn overleden. De publiciste Arundhati Roy heeft zich bij de demonstranten gevoegd, en voorspelt dat dit het begin van het einde van de regering Modi en zijn extreemrechtse hindu-nationalisten zal zijn.

In een verklaring legt Roy uit waarom ze zich voegt bij degenen die de nieuwe wet (het gaat om de Citizenship (Amendment) Act (CAA) en de National Register of Citizens (NRC)

“India staat op. Deze regering staat nu in zijn hemd en heeft zijn krediet verloren. Dit is een dag waarop liefde en solidariteit tegenover onverdraagzaamheid en facisme staan. Iedereen heeft zich aangesloten om te protesteren tegen de ongrondwettelijke CAB en NRC. Wij zijn Dalits, Moslims, Hindoes, Christenen, Sikhs, Adivasis, Marxisten, Ambedkarieten, Boeren, Arbeiders, Academici, Schrijvers, Dichters, Schilders en vooral Studenten die de toekomst van dit land zijn. Deze keer zul je ons niet tegenhouden.”

(“India is standing up. This government stands exposed and discredited. This is a day when love and solidarity face down bigotry and facism. Everybody has joined in to protest against the unconstitutional CAB and NRC. We are Dalits, Muslims, Hindus, Christians, Sikhs, Adivasis, Marxists, Ambedkarites, Farmers, Workers, Academics, Writers, Poets, Painters and most of all Students who are the future of this country. This time you will not stop us.”)

Ook een internationale groep van 10.000 wetenschappers heeft zich tegen de nieuwe maatregelen van de regering Modi verklaard.

In een interview legt Arundhati Roy uit waarom het protest zo groot en fel aan het worden is. En, concludeert ze: het zal hard tegen hard gaan, maar het einde van Modi is nu in zicht.

– Overgenomen van GlobalInfo