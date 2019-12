Een kerstvertelling: baren op straat in het Engeland van Boris

In het Engeland waar voortvarend wordt gewerkt aan de Brexit is een op de tweehonderd mensen dakloos. Twee dagen voor kerstmis zijn er twee bij gekomen op straat in Cambridge:

Een dakloze vrouw heeft op een koude straat buiten een universiteitsgebouw in Cambridge, maandagochtend 23 december, een tweeling gebaard. Het gebeurde bij Trinity College.

Gelukkig is zij geholpen door omstanders die een ambulance voor haar besteld hebben.

Ambulancepersoneel kwam spoedig en heeft haar naar het Rosie-ziekenhuis gebracht.

Een getuige zei dat de vrouw de kinderen heeft gebaard in de 29ste week, ongeveer elf weken te vroeg.

CambridgeNews